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​Туск: після війни ми разом відбудуємо знищені українські міста

Польський прем'єр нагадав, що історична частина Гданська під час Другої світової війни була майже повністю зруйнована.

​Туск: після війни ми разом відбудуємо знищені українські міста
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Після війни європейці спільно з українцями відбудують зруйновані росіянами українські міста. 

Про це під час відкриття Міжнародної конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026) заявив глава польського уряду Дональд Туск, передає Укрінформ.

Він зазначив, що крім інфраструктури, "важливими є також спільне минуле, про яке не слід забувати".

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Польський прем'єр висловив вдячність, що тисячі політиків, урядовців, підприємців прибули до Гданська, щоб упродовж двох днів готувати великий проєкт повоєнної відбудови України. 

Туск зазначив, що запропонував Гданськ як місце проведення конференції "з огляду на глибокий символічний вимір цього місця". Він нагадав, що історична частина Гданська під час Другої світової війни була майже повністю зруйнована.

Туск наголосив, що після війни місто відбудували і Гданськ "став найкращим прикладом реконструкції глобального рівня не лише в архітектурному вимірі".

"І ці значні зусилля чекають також на Україну. Ми всі тут, в Україні та Європі, віримо у те, що Україна відіб’є російську агресію і що наші плани з відбудови України не є міражем. Коли ми говоримо, що спільно відбудуємо знищені українські міста після війни, то ми говоримо це тому, що віримо - це станеться після війни і це станеться завдяки нашій солідарності",- зазначив Туск.

Він також додав, що відбудова - це не лише інфраструктура: "У Гданську розпочалася Друга світова війна, яка, здавалося б, назавжди посварила народи. Однак після війни німці, французи, поляки та інші народи змогли порозумітися і спільно будувати майбутнє". 

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