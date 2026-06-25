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Генштаб повідомив про ураження трьох мостів на окупованих частинах Запоріжжя та Луганщини

Масштаби пошкоджень уточнюються.

Генштаб повідомив про ураження трьох мостів на окупованих частинах Запоріжжя та Луганщини
український безпілотник "Лютий" (ілюстративне фото)
Фото: Скрин відео

Уражено три мости, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів, повідомив Генштаб ЗСУ. 

Автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та два залізничні мости: через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині. Масштаби пошкоджень уточнюються.

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Також уражено нафтобазу “Полтавська” в Краснодарському краї, мости та радіолокаційний комплекс “Скала-М”. Зафіксовано пожежу на території підприємства. Об’єкт задіяний у забезпеченні російських військ на окупованих територіях України.

Також минулої доби воїни успішно уразили склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новоганнівки на Луганщині, командний пункт підрозділу неподалік Цукуриного Донецької області, а також радіолокаційну станцію “Небо” і радіолокаційний комплекс “Скала-М” у районі Керчі на тимчасово окупованій території українського Криму.

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