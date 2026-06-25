Генштаб повідомив про ураження трьох мостів на окупованих частинах Запоріжжя та Луганщини

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Уражено три мости, які ворог використовує для перекидання військ та підвезення боєприпасів, повідомив Генштаб ЗСУ.

Автомобільний міст через річку Корсак у Запорізькій області та два залізничні мости: через річку Айдар та річку Луганчик на Луганщині. Масштаби пошкоджень уточнюються.

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Також уражено нафтобазу “Полтавська” в Краснодарському краї, мости та радіолокаційний комплекс “Скала-М”. Зафіксовано пожежу на території підприємства. Об’єкт задіяний у забезпеченні російських військ на окупованих територіях України.

Також минулої доби воїни успішно уразили склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Новоганнівки на Луганщині, командний пункт підрозділу неподалік Цукуриного Донецької області, а також радіолокаційну станцію “Небо” і радіолокаційний комплекс “Скала-М” у районі Керчі на тимчасово окупованій території українського Криму.