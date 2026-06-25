Ворог за добу поранив 7 мешканців Донеччини

Ворог за минулу добу поранив 7 мешканців Донеччини.
Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.
“За 24 червня росіяни поранили 7 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 25 червня.
Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено нежитлові будівлі. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю та автівку. У Краматорську пошкоджено приватний будинок. У Самійлівці Новодонецької громади поранено людину, пошкоджено 2 приватні будинки; у Курициному пошкоджено авто. В Андріївці пошкоджено адмінбудівлю. В Олександрівці пошкоджено багатоповерхівку і автомобіль. У Дружківці поранено 6 людей, пошкоджено 4 приватні будинки і багатоповерхівку.