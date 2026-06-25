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Ворог за добу поранив 7 мешканців Донеччини

Загалом за добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 470 людей, у тому числі 49 дітей.

Ворог за добу поранив 7 мешканців Донеччини
Фото: телеграм / Zelenskiy

Ворог за минулу добу поранив 7 мешканців Донеччини.

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. 

“За 24 червня росіяни поранили 7 жителів Донеччини”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 25 червня.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено нежитлові будівлі. У Слов'янську пошкоджено адмінбудівлю та автівку. У Краматорську пошкоджено приватний будинок. У Самійлівці Новодонецької громади поранено людину, пошкоджено 2 приватні будинки; у Курициному пошкоджено авто. В Андріївці пошкоджено адмінбудівлю. В Олександрівці пошкоджено багатоповерхівку і автомобіль. У Дружківці поранено 6 людей, пошкоджено 4 приватні будинки і багатоповерхівку.

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