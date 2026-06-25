Це не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об’єкта.

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Сьогодні, 25 червня, на майданчику Хмельницької АЕС правоохоронці проводять слідчі дії, повʼязані із закупівлями попередніх років.

Про це повідомили у Енергоатомі.

«АТ «НАЕК «Енергоатом» повідомляє, що 25 червня на майданчику Хмельницької АЕС уповноваженими правоохоронними органами проводяться слідчі дії. За наявною у товариства інформацією, слідчі дії стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки», – йдеться у повідомленні.

У компанії кажуть, що сприяють роботі правоохоронних органів, надають всю необхідну документацію та інформацію відповідно до вимог законодавства України, і що зацікавлені «у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи».

«Чинне керівництво товариства послідовно дотримується принципів прозорості та підзвітності в управлінні компанією, підтримує всебічне сприяння правоохоронним органам і виступає за належну правову оцінку всіх можливих порушень незалежно від часу їх вчинення», – зазначають у Енергоатомі.

Проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об’єкта. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі, забезпечує надійну та безпечну експлуатацію енергоблоків і стабільне виробництво електроенергії.