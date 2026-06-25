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На Хмельницькій АЕС проводять слідчі дії, повʼязані із закупівлями попередніх років

Це не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об’єкта.

На Хмельницькій АЕС проводять слідчі дії, повʼязані із закупівлями попередніх років
Хмельницька АЕС
Фото: energoatom.com.ua

Сьогодні, 25 червня, на майданчику Хмельницької АЕС правоохоронці проводять слідчі дії, повʼязані із закупівлями попередніх років.

Про це повідомили у Енергоатомі. 

«АТ «НАЕК «Енергоатом» повідомляє, що 25 червня на майданчику Хмельницької АЕС уповноваженими правоохоронними органами проводяться слідчі дії. За наявною у товариства інформацією, слідчі дії стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки», – йдеться у повідомленні. 

У компанії кажуть, що сприяють роботі правоохоронних органів, надають всю необхідну документацію та інформацію відповідно до вимог законодавства України, і що зацікавлені «у всебічному, об’єктивному й неупередженому встановленні всіх обставин справи». 

«Чинне керівництво товариства послідовно дотримується принципів прозорості та підзвітності в управлінні компанією, підтримує всебічне сприяння правоохоронним органам і виступає за належну правову оцінку всіх можливих порушень незалежно від часу їх вчинення», – зазначають у Енергоатомі.

Проведення слідчих дій не впливає на виробничі процеси та безпеку експлуатації об’єкта. Хмельницька АЕС працює у штатному режимі, забезпечує надійну та безпечну експлуатацію енергоблоків і стабільне виробництво електроенергії.

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