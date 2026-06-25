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Сили оборони вчора знищили 1270 окупантів та 3 системи ППО ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 397 060 солдатів. 

Сили оборони вчора знищили 1270 окупантів та 3 системи ППО ворога
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 1270 російських окупантів, танк ворога, 2 бойові броньовані машини, 67 артилерійських систем, 4 РСЗВ та 3 системи ППО.

Про це йдеться у звіті Генштабу.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 397 060 (+1 270) осіб 
  • танків – 12 057 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 818 (+2) од.
  • артилерійських систем – 44 731 (+67) од.
  • РСЗВ – 1 893 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 443 (+3) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 728 (+2) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 371 882 (+1 994) од.
  • крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 111 707 (+450) од.
  • спеціальна техніка – 4 339 (+6) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються. 

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