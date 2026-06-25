Сили оборони вчора знищили 1270 окупантів та 3 системи ППО ворога

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували 1270 російських окупантів, танк ворога, 2 бойові броньовані машини, 67 артилерійських систем, 4 РСЗВ та 3 системи ППО.
Про це йдеться у звіті Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 397 060 (+1 270) осіб
- танків – 12 057 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 818 (+2) од.
- артилерійських систем – 44 731 (+67) од.
- РСЗВ – 1 893 (+4) од.
- засоби ППО – 1 443 (+3) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 728 (+2) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 371 882 (+1 994) од.
- крилаті ракети – 4 787 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 111 707 (+450) од.
- спеціальна техніка – 4 339 (+6) од.
Дані уточнюються.