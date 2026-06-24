Головне за середу, 24 червня: удар по центру Конотопа, атака на Запоріжжя, майже 150 боєзіткнень

Бойові дії на Донеччині, 148 бойових зіткнень, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 1582-й день повномасштабної війни.

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Президент Володимир Зеленський після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка заявив, що Україна готує нові кроки у відповідь на затягування Росією війни та удари по українській території.

За словами Зеленського, на нараді обговорили виконання плану українських далекобійних санкцій проти Росії та подальші кроки для наближення миру.

Президент зазначив, що серед нещодавніх результативних уражень на території Росії — ліквідація понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга. Також, за його словами, аналіз воєнної розвідки підтвердив досягнення необхідних цілей серед російських військових виробництв.

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Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 24 червня на фронті від початку доби відбулося 148 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. По 14 атак - на Слов’янському і Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 24 червня – в новині.

Російська армія 24 червня атакувала центр Конотопа. Поранені шестеро людей, зокрема дитина 11 років.

Серед потерпілих дві жінки і чоловік, у якого важка травма – травматична ампутація ноги, повідомив у Telegram міський голова Артем Семеніхін. За його даними, росіяни атакували дронами.

Станом на 15:00, за інформацією ДСНС, кількість поранених зросла до шістьох осіб. Пожежа виникла у кінотеатрі міста.

Армія РФ атакувала місто Запоріжжя, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Спершу було відомо про поранену 14-річну дівчину.

Згодом стало відомо, що кількість поранених збільшилася до шести осіб, з них троє дітей.

Більше інформації – в новині.

Через російський обстріл Новопетрівки Високопільської громади Херсонщини загинув працівник міжнародної гуманітарної організації Norwegian People's Aid. Ще один фахівець помер у лікарні.

Більше інформації – в новині.

Держбюро розслідувань перевіряє інформацію про штурмовий полк «Скеля», викладену в медіа. У пресслужбі ДБР розповіли про початок досудового розслідування за фактами, оприлюдненими в ЗМІ про можливі неправомірні дії проти військових цього полку.

Заяву оприлюднили після публікації «Бабеля». У статті йшлося про застосування насильства, перевищення службових повноважень та інші можливі порушення з боку окремих людей в підрозділі.

ДБР внесло відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 КК України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Докладніше – в новині.

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ДБР і представники Уповноваженого Верховної Ради з прав людини перевірили Миколаївський ТЦК та СП після отримання інформації про можливі порушення прав. Слідчі опитали присутніх у збірному пункті про умови перебування, повідомили в пресслужбі бюро.

Вони підтвердили факт перебування одного мобілізованого без зв'язку з рідними протягом 18 днів. Також з'ясувалося, що чоловік перебував у збірному пункті з переломом ребер.

ДБР розпочало досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) та ч. 1 ст. 122 КК України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Чотирьох українських моряків, яких з квітня утримували в Ірані, вдалося повернути. Вони вже в безпеці і зустрілися з родинами, повідомив речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі журналістам.

КВІР затримав грецький контейнеровоз, на боту якого було чотири українських члени екіпажу. МЗС, зокрема Департамент консульської служби і Посольство України в Греції, негайно встановили їхні особи та підтримували контакт з компанією-судновласником і родинами моряків.

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