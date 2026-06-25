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Четверо дітей поранені на Сумщині унаслідок російських атак

Загалом у області постраждали двадцять людей. 

Четверо дітей поранені на Сумщині унаслідок російських атак
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція

У Сумській області унаслідок російських атак вчора отримали поранення двадцять людей. Серед поранених є четверо дітей.

Як повідомили у обласній поліції, протягом минулої доби війська РФ здійснили 47 обстрілів 34 населених пунктів області. На місцях працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки поліції. 

Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки на Сумщині

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У Сумській громаді внаслідок влучань ворожих БпЛА поранені чоловіки віком 23, 34, 39, 42, 43, 64 роки, 55-річна жінка, травмовані 13 та 6-річний хлопчики. 

У Конотопській громаді отримали травми жінки віком 31, 39, 45, 50, 69, чоловіки віком 64, 73 роки, та 11-річний хлопчик.

У Путивльській громаді через влучання БпЛА поранений 15-річний хлопець, у Роменській дрон поранив 58-річну жінку, а у Кириківській через влучання російського БпЛА в житловий будинок травмовано 70-річного чоловіка.

Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки на Сумщині

За всіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Слідство триває.

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