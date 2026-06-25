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Ворог атакував Харківщину ракетами, дронами та із РСЗВ. Постраждали люди

Від атак Росії потерпали 20 населених пунктів області.

Ворог атакував Харківщину ракетами, дронами та із РСЗВ. Постраждали люди
Наслідки російської атаки на Харківщині, ілюстративне фото
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. Росіяни били  ракетами, дронами та із РСЗВ. Постраждали 11 людей. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У с. Іскра Ізюмської громади поранені чоловіки 39 і 54 років, у с. Губарівка на Богодухівщині постраждали чоловіки 32 і 54 років.

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У с. Нова Гнилиця Пролісненської громади 40-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, а між с. Сухини та с. Скосогорівка постраждав 61-річний чоловік. В Богодухові зазнали гострої реакції на стрес 5 жінок.

Ворог застосовував по Харківщині: 

  • 2 ракети;
  • 1 РСЗВ;
  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Ланцет»
  • 9 БпЛА типу «Молнія»;
  • 5 fpv-дронів;
  • 28 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. 

У Богодухівському районі пошкоджено електромережі (с. Максимівка), інтернатний заклад (с. Малижине), 2 приватні будинки (с. Писарівка), залізничну інфраструктуру (с. Губарівка), багатоквартирний будинок, гаражі, автомобілі у Богодухові та Павлівці. 

У Куп’янському районі пошкоджено елеватор (сел. Приколотне), будівлю комунального підприємства (сел. Шевченкове), будинок, електромережі (с. Мирне).

В Ізюмському районі пошкоджено нежитлову будівлю (м. Барвінкове) та електромережі (с. Іскра).

У Харківському районі пошкоджений приватний будинок (сел. Прудянка).

У Чугуївському районі пошкоджені 2 комбайни та будівлі ферми (с. Нова Гнилиця).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 181 людину. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 42 113 людей.

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