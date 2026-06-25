Ворог атакував Харківщину ракетами, дронами та із РСЗВ. Постраждали люди

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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 20 населених пунктів Харківської області. Росіяни били ракетами, дронами та із РСЗВ. Постраждали 11 людей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.

У с. Іскра Ізюмської громади поранені чоловіки 39 і 54 років, у с. Губарівка на Богодухівщині постраждали чоловіки 32 і 54 років.

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У с. Нова Гнилиця Пролісненської громади 40-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес, а між с. Сухини та с. Скосогорівка постраждав 61-річний чоловік. В Богодухові зазнали гострої реакції на стрес 5 жінок.

Ворог застосовував по Харківщині:

2 ракети;

1 РСЗВ;

4 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет»

9 БпЛА типу «Молнія»;

5 fpv-дронів;

28 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури.

У Богодухівському районі пошкоджено електромережі (с. Максимівка), інтернатний заклад (с. Малижине), 2 приватні будинки (с. Писарівка), залізничну інфраструктуру (с. Губарівка), багатоквартирний будинок, гаражі, автомобілі у Богодухові та Павлівці.

У Куп’янському районі пошкоджено елеватор (сел. Приколотне), будівлю комунального підприємства (сел. Шевченкове), будинок, електромережі (с. Мирне).

В Ізюмському районі пошкоджено нежитлову будівлю (м. Барвінкове) та електромережі (с. Іскра).

У Харківському районі пошкоджений приватний будинок (сел. Прудянка).

У Чугуївському районі пошкоджені 2 комбайни та будівлі ферми (с. Нова Гнилиця).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 181 людину. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 42 113 людей.