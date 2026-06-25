У червні Росія 13 разів атакувала АЗС Сумщини

За минулу добу поранені четверо цивільних через атаки на АЗС.

Від початку червня російські війська 13 разів атакували автозаправні станції на Сумщині. Наразі ситуація контрольована, а у разі ускладнення є напрацьовані рішення, щоб забезпечити потреби громад.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Вчора четверо цивільних постраждали внаслідок атаки російського БпЛА по автозаправці у Сумах. Госпіталізували двох працівників АЗС, у них неважкі ушкодження. Також постраждало подружжя, яке перебувало поруч із місцем удару. Їм надали допомогу на місці.

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«Ворог не припиняє спроб цілеспрямовано нищити АЗС на території області вже рік. росіяни системно б’ють по об’єктах паливної інфраструктури в регіоні, аби ускладнити логістику та забезпечення громад пальним. За червень – 13 атак по АЗС області», – написав Григоров.

За його словами, ситуація на контролі.

«Ми на зв’язку з керівництвом АЗС у регіоні та профільними службами. У разі ускладнення ситуації маємо напрацьовані рішення, необхідні для забезпечення потреб громад», – йдеться у повідомленні.

Паливна інфраструктура залишається серед цілей ворога, тому радять мешканців бути обачними і під час повітряної тривоги та загроз ударів не перебувати поруч із АЗС, критичною чи промисловою інфраструктурою.