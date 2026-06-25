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У червні Росія 13 разів атакувала АЗС Сумщини

За минулу добу поранені четверо цивільних через атаки на АЗС. 

У червні Росія 13 разів атакувала АЗС Сумщини
Наслідки російської атаки на АЗС Сумщини
Фото: Сумська ОВА

Від початку червня російські війська 13 разів атакували автозаправні станції на Сумщині. Наразі ситуація контрольована, а у разі ускладнення є напрацьовані рішення, щоб забезпечити потреби громад.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Вчора четверо цивільних постраждали внаслідок атаки російського БпЛА по автозаправці у Сумах. Госпіталізували двох працівників АЗС, у них неважкі ушкодження. Також постраждало подружжя, яке перебувало поруч із місцем удару. Їм надали допомогу на місці. 

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«Ворог не припиняє спроб цілеспрямовано нищити АЗС на території області вже рік. росіяни системно б’ють по об’єктах паливної інфраструктури в регіоні, аби ускладнити логістику та забезпечення громад пальним. За червень – 13 атак по АЗС області», – написав Григоров.

За його словами, ситуація на контролі. 

«Ми на зв’язку з керівництвом АЗС у регіоні та профільними службами. У разі ускладнення ситуації маємо напрацьовані рішення, необхідні для забезпечення потреб громад», – йдеться у повідомленні.

Паливна інфраструктура залишається серед цілей ворога, тому радять мешканців бути обачними і під час повітряної тривоги та загроз ударів не перебувати поруч із АЗС, критичною чи промисловою інфраструктурою.

  • У Сумській області унаслідок російських атак вчора отримали поранення двадцять людей. Серед поранених є четверо дітей.
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