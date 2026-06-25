У Севастополі обмежили споживання електрики

Також у місті перебої з інтернетом та мобільним зв’язком.

Гауляйтер півострова Развожаєв повідомив про запровадження у місті “режиму тимчасового обмеження електропостачання”.

За його словами, цей захід вимушений і необхідний для ліквідації перевантаження електричних мереж “за межами нашого регіону, щоб не допустити аварії у всій енергосистемі”.

Крім того, у місті повідомляють про перебої з інтернетом та мобільним зв’язком.

Як відомо, напередодні дрони атакували головну електропідстанцію Севастополя. У місті зникло світло.