У Севастополі обмежили споживання електрики

Гауляйтер півострова Развожаєв повідомив про запровадження у місті “режиму тимчасового обмеження електропостачання”.
За його словами, цей захід вимушений і необхідний для ліквідації перевантаження електричних мереж “за межами нашого регіону, щоб не допустити аварії у всій енергосистемі”.
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Крім того, у місті повідомляють про перебої з інтернетом та мобільним зв’язком.
Як відомо, напередодні дрони атакували головну електропідстанцію Севастополя. У місті зникло світло.