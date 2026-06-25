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​США вперше застосували у військових навчаннях українські морські дрони Magura, - Bloomberg

Безпілотні катери потопили списаний корабель-мішень.

​США вперше застосували у військових навчаннях українські морські дрони Magura, - Bloomberg
Magura
Фото: скріншот

Військові США вперше застосували українські морські безпілотні надводні апарати Magura під час навчань на Філіппінах.

Про це повідомляє Bloomberg

Зазначається, що дрони українського виробництва потопили списаний корабель-мішень.

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Відео, на яке посилається видання, зафіксувало влучання, детонацію та затоплення судна.

Видання зазначає, що це стало першим індо-тихоокеанським випробуванням українського багатоцільового надводного безпілотника Magura.

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Фото: Bloomberg

Виконавчий директор компанії Uforce, яка виробляє морські дрони Magura, Олег Рогинський заявив, що міжнародний інтерес до надводних безпілотників зростає. Він додав, що його компанія веде переговори з країнами Індо-Тихоокеанського регіону щодо цих безекіпажних катерів (БЕК) і розглядає можливість будівництва щонайменше двох виробничих потужностей у цьому регіоні.

Нагадаємо, що польські дослідники підрахували, що найбільше кораблів РФ під час війни знищив український дрон Magura V5.

 

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