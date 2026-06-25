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Швеція виділяє близько 1,5 мільярда крон на зміцнення енергетики України

Кошти розподілять за трьома напрямками.

Швеція виділяє близько 1,5 мільярда крон на зміцнення енергетики України
Прапори Швеції і Фінляндії, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Уряд Швеції затвердив новий пакет допомоги Україні обсягом близько 1,5 мільярда шведських крон для підтримки енергетичного сектору у 2026 році. 

Про це ідеться на урядовому сайті.

Ці кошти спрямовані на ремонти, встановлення нових потужностей генерації, закупівлі матеріалів і підвищення ядерної безпеки нашої держави.

Новий пакет підтримки розподілять так:

  • 1,37 мільярда крон надійде до Фонду підтримки енергетики України через Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida). Ці гроші спрямують на термінові потреби, зокрема ремонти та встановлення нового енергообладнання;
  • 100 мільйонів крон отримає Шведське агентство з питань цивільного захисту та стійкості (MCF). Воно забезпечить персонал, транспорт, а також закупівлю та доставку необхідних матеріалів на запит України, включно з генераторами та акумуляторами;
  • 20 мільйонів крон виділять для Міжнародного агентства з атомної енергії, щоб посилити рівень безпеки та захисту на українських атомних електростанціях.

Україна отримала 375 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури за підсумками енергетичного “Рамштайну” у польському Ґданську.

Також у межах конференції з відновлення наша держава підпише ще майже три десятки угод із партнерами на загальну суму понад мільярд євро.

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