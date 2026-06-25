Шмигаль: Україна у Ґданську підписує з партнерами ще понад 28 угод на мільярд євро

У Ґданську триває Конференція з відновлення України і наша держава підпише майже три десятки угод із партнерами на загальну суму понад мільярд євро.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль в етері телемаратону.

«Сьогодні також відбувається ряд зустрічей, багато підписань угод, більше 28 угод на рівні бізнесу. Ми уже підписали угоду на виконання домовленостей президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера на 210 мільйонів фунтів стерлінгів на поставку Україні ядерного пального для українських АЕС від британської компанії Urenco. Також сьогодні підписуємо угоду на 300 мільйонів доларів для Нафтогазу від американського US-EXIM банку. Сьогодні підписуємо угоду на 90 мільйонів для Укренерго від Європейського банку реконструкції і розвитку», - розповів Шмигаль.

Він додав, що угоди укладають як державні, так і приватні українські компанії. Кошти необхідні для підтримки української енергетики напередодні наступної зими.