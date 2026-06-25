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Україна отримала перший транш позики ЄС Ukraine Support Loan у розмірі 3,2 млрд євро

Кошти будуть спрямовані на посилення обороноздатності та соціальної стійкості.

Україна отримала перший транш позики ЄС Ukraine Support Loan у розмірі 3,2 млрд євро
Урсула фон дер Ляєн та Юлія Свириденко
Фото: Телеграм / Юлія Свириденко

Україна отримала перший транш позики ЄС Ukraine Support Loan у розмірі 3,2 млрд євро, повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко. 

Глава уряду зазначила, що кошти вже надійшли до державного бюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості.

“Дякую Єврокомісії, особисто Урсулі фон дер Ляєн та всім лідерам країн ЄС за це важливе рішення для підтримки України”, – написала Свириденко.

Зазначимо, що загалом Ukraine Support Loan передбачає 90 мільярдів євро допомоги у вигляді кредиту в 2026–2027 роках. Фінансування прив’язане до умов: верховенство права, антикорупційні зобов’язання, прозорість використання коштів. Повернення політично прив’язують до майбутніх репарацій РФ.

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