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Уряд України розподілив 6,6 млрд грн між регіонами для виплати підвищених заробітних плат працівникам сфери освіти та соціального захисту.

Про це повідомила Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Фінансування спрямовано до 24 обласних бюджетів. Розмір коштів для кожного регіону визначався індивідуально – з урахуванням потреб у підвищенні зарплат та рівня фінансової спроможності місцевих бюджетів.

Урядовий механізм передбачає диференційований підхід: чим нижчі власні доходи регіону, тим більшу частку витрат компенсує держава. Для територій, де тривають або можливі бойові дії, держава покриває до 80% витрат на підвищення зарплат. Для менш спроможних бюджетів рівень співфінансування становить від 50% до 80%.