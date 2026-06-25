Країни НАТО готують багатомільярдну допомогу Україні на саміті в Анкарі

Ідеться про 70 мільярдів євро на військову підтримку цього року і стільки ж – у 2027-му.

На липневому саміті НАТО в Анкарі союзники планують затвердити нові контракти на мільярди доларів, передбачити підтримку України і розширити виробництво зброї.

Також у спільній декларації лідери планують підтвердити відданість статті 5 про взаємну оборону та знову оголосити Росію довгостроковою загрозою, повідомляє Politico.

Саміт відбудеться 7–8 липня в турецькій столиці на тлі критики з боку США через те, що європейські союзники не підтримали Вашингтон у війні з Іраном. Текст спільної заяви, як і минулого року, буде коротким, проте посли країн НАТО все ще узгоджують його деталі, тому фінальний варіант може змінитися.

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте прагне зосередити саміт на нарощуванні оборонно-промислового виробництва. Це рішення має об'єднати Альянс і згладити внутрішні розбіжності. Крім того, укладання нових оборонних угод принесе вигоду США, що є важливим економічним аргументом для президента Дональда Трампа.

Раніше Рютте зазначав, що європейські країни та Канада торік збільшили витрати на оборону на 139 мільярдів доларів порівняно з 2024 роком після домовленості виділяти 3,5% ВВП на армію до 2035 року.

У чернетці декларації зафіксували допомогу Україні. Союзники зобов’язуються виділити 70 мільярдів євро на військову підтримку України цього року та обіцяють щонайменше таку ж суму на наступний рік. За даними дипломатів, США не братимуть участі в цьому фінансуванні, а саме питання допомоги Києву може стати найбільш суперечливим на переговорах.

Крім того, через зміну пріоритетів США Європа бере на себе більше відповідальності за власну оборону. Раніше очільник Пентагону Піт Гегсет оголосив про шестимісячний перегляд американської військової присутності в Європі, а Вашингтон скоротив кількість техніки (літаків, підводних човнів і дронів), яку НАТО може використовувати в разі війни. У відповідь європейські члени Альянсу обіцяють інвестувати у системи протиповітряної оборони, безпілотники та засоби глибокого ураження (далекобійні ракети).