Голова МЗС Польщі заявив, що вступ України в ЄС потрібен, щоб "не повторилась різанина"

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прокоментував вплив українсько-польського "конфлікту орденів" на процес євроінтеграції нашої держави.

Як пише "Європейська правда", під час виступу у Гданську дипломат наголосив, що напруга між Києвом і Варшавою не має шкодити процесу вступу України до Євросоюзу. Як приклад він навів історію регіону Ельзас, який постійно переходив від Франції Німеччині і навпаки.

Сікорський розповів, що знайомився з історією Ельзасу, коли був євродепутатом і їздив до Страсбурга. Регіон усіяний військовими кладовищами з мільйонами полеглих, але зрештою кордон там все одно пройшов так, як і від самого початку - по Рейну. Тож, як говорить очільник МЗС, виникає питання, навіщо були усі ці вбивства.

Про Ельзас Сікорський згадав у контексті того, що у 50-х роках минулого століття євроінтеграція розпочиналась зовсім не між друзями, а між країнами, які лише нещодавно припинили воювати. Але лідери зробили крок до того, щоб війна не повторювалася - і Україна, на думку міністра, має приєднатися до ЄС, щоб історія між нею та Польщею - "значно менш кривава" - теж не повторила різанину.