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Король Чарльз ІІІ вперше подав податкову декларацію

Монарх прозвітував про доходи та сплачені з них кошти до казни.

Король Чарльз ІІІ вперше подав податкову декларацію
Король Чарльз ІІІ
Фото: EPA/UPG

Чарльз ІІІ став першим британським монархом, який виклав у публічний доступ свою податкову декларацію, дозволивши усім охочим бачити його статки.

Як пише BBC, глава держави сплатив із заробленого 12,9 мільйона євро, до того ж за максимальною ставкою. Таким чином Чарльз увійшов до списку топ-100 найбільш сумлінних британських платників податків за сумою перерахувань до бюджету.

Декларація розкрила важливу деталь жодо місця проживання короля: Чарльз та його дружина Каміла не збираються переселятися до Букінгемського палацу і поки продовжать займати будівлю Клеренс-хауз, де мешкали ще з "нульових". Це дозволить рідше зачиняти королівську резиденцію і збільшить кількість екскурсій, а відповідно принесе більше доходу від туристів.

Суверен Сполученого Королівства отримує фіксовані виплати на свої потреби з бюджету, але левову частку грошей заробляє завдяки маєткам, які перебувають у його власності. 

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