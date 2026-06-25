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Збірна Мексики вийшла в плей-оф ЧС-2026 зі стовідсотковим показником

З другої сходинки в 1/16 фіналу також вийшла команда ПАР.

Збірна Мексики вийшла в плей-оф ЧС-2026 зі стовідсотковим показником
Чехія – Мексика
Фото: EPA/UPG

Збірна Мексики розгромила Чехію (3:0) у третьому турі групового етапу в квартеті А на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.

Про це повідомляє LB.ua.

У складі мексиканців забили Чавес Гарсія, Кіньйонес і Фільгадо.

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Емоції Очоа під час гри
Фото: EPA/UPG
Емоції Очоа під час гри

Одніюю з головних подій матчу став вихід на поле багаторічного лідера мексиканців Гіьєрмо Очоа, для якого ЧС-2026 шостий у кар'єрі. Він вийшов з лави для запасних на 82 хвилині, коли рахунок матчу вже був 3:0.

Завдяки перемозі господарі турніру виграли групу А і вийшли в плей-оф з першого місця.

ПАР – Південна Корея
Фото: EPA/UPG
ПАР – Південна Корея

У паралельному матчі третього туру команда ПАР сенсаційно здолала Південну Корею (1:0). Єдиний гол у матчі забив Масеко.

У підсумку африканці вийшли в 1/16 фіналу змагань з другого місця.

Турнірне становище в групі А після трьох турів групового етапу ЧС-2026
Фото: Графіка LB.ua
Турнірне становище в групі А після трьох турів групового етапу ЧС-2026

Південнокорейці завершили груповий етап із трьома очками на третій сходинці. Вони претендують на вихід до плей-оф як одна з восьми кращих команд, які посіли треті місця.

Нагадаємо, ще одні господарі ЧС-2026, збірна Канади, поступилися Швейцарії в третьому турі групового етапу, але вийшли в плей-оф змагань.

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