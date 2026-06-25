Збірна Мексики розгромила Чехію (3:0) у третьому турі групового етапу в квартеті А на чемпіонаті світу з футболу 2026 року.
Про це повідомляє LB.ua.
У складі мексиканців забили Чавес Гарсія, Кіньйонес і Фільгадо.
Одніюю з головних подій матчу став вихід на поле багаторічного лідера мексиканців Гіьєрмо Очоа, для якого ЧС-2026 шостий у кар'єрі. Він вийшов з лави для запасних на 82 хвилині, коли рахунок матчу вже був 3:0.
Завдяки перемозі господарі турніру виграли групу А і вийшли в плей-оф з першого місця.
У паралельному матчі третього туру команда ПАР сенсаційно здолала Південну Корею (1:0). Єдиний гол у матчі забив Масеко.
У підсумку африканці вийшли в 1/16 фіналу змагань з другого місця.
Південнокорейці завершили груповий етап із трьома очками на третій сходинці. Вони претендують на вихід до плей-оф як одна з восьми кращих команд, які посіли треті місця.
Нагадаємо, ще одні господарі ЧС-2026, збірна Канади, поступилися Швейцарії в третьому турі групового етапу, але вийшли в плей-оф змагань.