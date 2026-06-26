Молдову включили до механізму спрощеного набуття громадянства України (доповнено)

Це рішення є відповіддю на спроби Росії дестабілізувати Молдову, зокрема через маніпуляції з питанням громадянства для мешканців Придністровського регіону.

Українці в Молдові отримають можливість набути громадянство України у спрощеному порядку. Уряд включив Республіку Молдова до переліку держав, на громадян яких поширюється цей механізм.

Українська премʼєр-міністерка Юлія Свириденко обговорила це рішення з прем'єр-міністром Молдови Александру Мунтяну. Вона пояснила у телеграмі, що для обох країн це закономірний крок.

«Нас об'єднує спільний кордон, спільний шлях до Європейського Союзу та взаємна підтримка в умовах російської агресії», – написала глава уряду і додала, що у Молдові живе велика українська громада, тому Україна прагне, щоб люди мали простіший доступ до українського громадянства.

Реклама

Наступним завданням буде зробити процедуру максимально зручною.

Наразі для набуття громадянства необхідно скласти іспити з української мови, Конституції та історії України, але зробити це можна лише в Україні. Тому працюють над можливістю дистанційного складання іспитів. Також планують врегулювати завершальний етап оформлення документів через закордонні дипломатичні установи, щоб люди могли отримати український паспорт без зайвих перешкод.

Окремо політики обговорили розвиток спільної транспортної інфраструктури, зокрема будівництво нового мосту між Україною та Молдовою, який відкриє додаткові можливості для людей та бізнесу.

Доповнено. Зі свого боку, міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав рішення уряду «стратегічним кроком щодо Молдови». За його словами, це продовження реалізації нової редакції закону «Про громадянство України», яка дозволяє окремим категоріям іноземців набувати українське громадянство без відмови від наявного.

Сибіга нагадав, що раніше така процедура стала доступною для етнічних українців із країн ЄС, Великої Британії, Канади, США, Норвегії, Швейцарії та Ісландії. Тепер цей механізм поширили і на громадян Молдови.

Глава МЗС також заявив, що це рішення є відповіддю на спроби Росії дестабілізувати Молдову, зокрема через маніпуляції з питанням громадянства РФ для мешканців Придністровського регіону.

«На відміну від Росії, яка прагне дестабілізації та розширення війни, стратегічною метою України завжди був, є і буде мир, безпека та стабільність дружньої Молдови», – написав Сибіга.