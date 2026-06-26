У Венесуелі підтвердили вже понад 200 смертей від двох землетрусів

Рятувальна операція у Каракасі та інших постраждалих містах триває.

Венесуельські надзвичайники продовжують розбір завалів у столиці Каракасі та інших регіонах, де напередодні відбулися два потужні землетруси магнітудою 7,2 та 7,5 балів.

Як пише BBC, кількість жертв зросла до 235 людей. Понад 1,5 тисячі громадян зазнали поранень. Статистика може суттєво погіршитися вже найближчим часом, адже прогнозоване число загиблих може сягати десятків тисяч. Люди залишаються під завалами, вони кличуть на допомогу.

Пошкоджено чи повністю зруйновано через землетрус близько 250 споруд та будівель, серед яких і стратегічно важливі. Аеропорт Каракаса наразі не працює, оскільки там зафіксовано руйнування.

Деякі країни світу вже оголосили про намір допомогти Венесуелі з подоланням наслідків лиха. Зокрема Сполучені Штати пообіцяли 150 мільйонів доларів та надіслали військових, які використовують авіаційну та морську техніку для проведення необхідних рятувальних заходів.