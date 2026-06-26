Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа обмежити надання притулку і скасувати захист для частини мігрантів

Таким чином, під загрозу депортації потрапляють до 1,3 млн людей, які мають статус тимчасового захисту.

Верховний суд США ухвалив два рішення, які дозволять адміністрації Дональда Трампа просувати жорсткіші обмеження в імміграційній політиці, пише The Washington Post.

Одне з рішень дає змогу скасувати тимчасовий захищений статус (TPS) для громадян Гаїті та Сирії.

За оцінками WP, рішення суду може поставити під загрозу депортації до 1,3 млн людей, які мають статус тимчасовго захисту. TPS надають громадянам країн, що переживають війну, стихійні лиха або інші кризи, і він дозволяє їм легально працювати у США.

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Інше рішення стосується практики так званого metering — обмеження кількості мігрантів, яких прикордонники допускають до портів в’їзду для подання заяви на притулок. Таку політику вперше застосували ще за адміністрації Барака Обами, але Трамп значно її розширив.

Експерти очікують, що рішення суду ускладнять для мігрантів легальні шляхи залишитися у США або подати заяву на притулок. Водночас не всі власники TPS можуть бути депортовані негайно: частина з них ще не має остаточного рішення про видворення і може спробувати оскаржити депортацію або подати заяву на інший статус.

Радник Білого дому та архітектор значної частини міграційної політики Трампа Стівен Міллер заявив, що люди, які втратять захищений статус, “мають бути депортовані”. Він також сказав, що “двері Америки повністю закриті для шукачів притулку”.

“Якщо ви звертаєтеся за притулком, то ми знайдемо якусь іншу країну у світі, яка вас прийме”, – сказав Міллер.

Правозахисники попереджають, що обмеження доступу до притулку на офіційних пунктах пропуску можуть змусити людей іти небезпечнішими маршрутами — через пустелі або річки. “Результатом цього рішення буде те, що більше людей загине, намагаючись приїхати сюди в пошуках захисту”, — сказала директорка з судових справ Center for Gender and Refugee Studies Мелісса Кроу.