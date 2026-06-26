Politico: Єврокомісія просуває надання економічних преференцій кандидаткам на членство в ЄС до їх приєднання

Очікується, що ця ініціатива отримає ширшу підтримку, ніж пропоноване раніше «зворотнє розширення».

Єврокомісія просуває план надання країнам-кандидаткам економічних переваг до того, як ті приєднаються до Євросоюзу. Таким чином уряди шукають шляхи прискорення розширення блоку без зниження планки умов для вступу, пише Politico. Ще однією метою пропозиції є стимулювання кандидаток проводити політично складні реформи.

Єврокомісія підтримує концепцію поступової інтеграції, коли кандидати отримуватимуть ширший доступ до ЄС у міру впровадження ними реформ. При цьому заявки на членство все ще перебуватимуть на розгляді, повідомили два посадовці на умовах анонімності.

Серед обговорюваних переваг – доступ до окремих програм фінансування ЄС, преференції в торгівлі і частковий доступ до єдиного ринку. Однак пакет пропозицій адаптовуватимуть окремо для кожної країни, яка претендує на вступ до Євросоюзу.

На відміну від ідеї «зворотного розширення», що передбачала надання політичних прав ЄС кандидатам до вступу, поступова інтеграція пропонуватиме економічні переваги аж доти, доки члени блоку не визнають країну готовою приєднатися повноцінно. Така концепція вже знайшла підтримку від деяких європейських столиць, і Єврокомісія очікує, що план підтримають й інші.

Один з посадовців розповів, що кандидаткам доведеться нарощувати доступ до переваг у міру впровадження ними реформ. Це допоможе зберегти зацікавленість претендентів на вступ і заспокоїти чинних членів ЄС, які не хочуть надавати легкий доступ до блоку.

Зараз на вступ до ЄС претендують дев'ять країн. Чорногорія є головною претенденткою на членство, Україна та Молдова відкрили переговори.