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Молдова викрила схему постачання авіаційних компонентів до підсанкційних структур Росії

Постачання відбувалися щонайменше з 2022 року. 

Молдова викрила схему постачання авіаційних компонентів до підсанкційних структур Росії
Молдова викрила постачання авіакомпонентів до афілійованих з Росіє структур
Фото: SIS

Служба інформації та безпеки Молдови (SIS) спільно з Прокуратурою із боротьби з організованою злочинністю та спеціальними справами (PCCOCS) викрила та знешкодила схему незаконного експорту товарів подвійного використання до структур, афілійованих із російським військово-промисловим комплексом. Про це повідомила SIS.

За даними відомства, молдовська компанія щонайменше з 2022 року постачала до підсанкційних організацій у Росії системи контролю та вимірювання, призначені для двигунів навчально-бойових і бойових літаків. Щоб приховати справжнє призначення товару, під час митного оформлення вантаж декларували як «обладнання для переробки відходів», а кінцевого отримувача маскували через підставну компанію, зареєстровану у РФ. Загальна вартість розслідуваних поставок перевищує 21 мільйон молдовських леїв.

У Молдові викрили постачання товарів подвійного призначення
Фото: SIS
У Молдові викрили постачання товарів подвійного призначення

У Молдові викрили постачання товарів подвійного призначення до афілійованих з Росією структур
Фото: SIS у Facebook
У Молдові викрили постачання товарів подвійного призначення до афілійованих з Росією структур

24 червня 2026 співробітники SIS та прокурори PCCOCS провели шість обшуків, під час яких вилучили компоненти вимірювальних і контрольних систем, комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, технічну документацію та договори. Вилучені матеріали підлягають експертному дослідженню в рамках кримінального провадження. SIS наголосила на дотриманні презумпції невинуватості осіб, яких стосується справа.

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