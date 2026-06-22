«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Активісти в США створили петицію з вимогою скасувати виступ пропутінського скрипаля Вадима Репіна

Відповідну петицію вони опублікували на сайті Change.org.

CultHub
Активісти в США створили петицію з вимогою скасувати виступ пропутінського скрипаля Вадима Репіна
Світлана Захарова та Вадим Рєпін
Фото: imi.org.ua

6 та 7 липня Вадим Репін має анонсований виступ разом із Симфонічним оркестром Аннаполіса, що в штаті Меріленд. 

Як відмічають активісти, вони стурбовані цим анонсом, враховуючи, що Репін “відвідує спонсоровані Путіним державні заходи, виконує доручення за його вказівками та отримує державні нагороди й фінансування для своїх проєктів завдяки особистим стосункам із президентом Путіним”.

“Хоча сам Рєпін публічно не висловлювався на підтримку війни проти України, він виступав на заходах, санкціонованих державою, зокрема на концерті з Державним Кремлівським оркестром у 2024 році. Його дружина, балерина Світлана Захарова, перебуває під санкціями України та внесена до трекера санкцій Фонду боротьби з корупцією як особа, що представляла президента Росії Володимира Путіна на кількох виборах”, – зазначено в петиції.

В тексті зазначається, що виступ Репіна з оркестром Аннаполіса був скасований в 2022, в перший рік повномасштабного вторгнення Росії проти України. Відтоді ситуація не тільки не покращилась, а й навпаки. 

Петиція вже набрала близько 250 підписів. 

Нагадаємо, що виступи Репіна завдяки тиску активісті та українських дипломатів скасували нещодавно в Будапешті. Однак в Болгарії скрипаль виступив попри заклики до скасування та акцію протесту перед будинком Софійської філармонії в день концерту.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies