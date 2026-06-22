Активісти в США створили петицію з вимогою скасувати виступ пропутінського скрипаля Вадима Репіна

6 та 7 липня Вадим Репін має анонсований виступ разом із Симфонічним оркестром Аннаполіса, що в штаті Меріленд.

Як відмічають активісти, вони стурбовані цим анонсом, враховуючи, що Репін “відвідує спонсоровані Путіним державні заходи, виконує доручення за його вказівками та отримує державні нагороди й фінансування для своїх проєктів завдяки особистим стосункам із президентом Путіним”.

“Хоча сам Рєпін публічно не висловлювався на підтримку війни проти України, він виступав на заходах, санкціонованих державою, зокрема на концерті з Державним Кремлівським оркестром у 2024 році. Його дружина, балерина Світлана Захарова, перебуває під санкціями України та внесена до трекера санкцій Фонду боротьби з корупцією як особа, що представляла президента Росії Володимира Путіна на кількох виборах”, – зазначено в петиції.

В тексті зазначається, що виступ Репіна з оркестром Аннаполіса був скасований в 2022, в перший рік повномасштабного вторгнення Росії проти України. Відтоді ситуація не тільки не покращилась, а й навпаки.

Петиція вже набрала близько 250 підписів.

Нагадаємо, що виступи Репіна завдяки тиску активісті та українських дипломатів скасували нещодавно в Будапешті. Однак в Болгарії скрипаль виступив попри заклики до скасування та акцію протесту перед будинком Софійської філармонії в день концерту.