Письменник Ярослав Мельник став лауреатом литовської літературної премії

Автор отримає премію Антанаса Вайчюлайтіса, повідомляє Chytomo з посиланням на литовське медіа 15min.

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Ярослав Мельник отримає відзнаку за оповідання, опубліковане 2024 року

Нагороду Мельнику присудили за новелу "Ніхто не чекав жодного Джона", опубліковану в літературному журналі Metai. Новела Мельника вийшла у 2024 році в 11-му номері журналу Metai.

Премії вручать 23 червня у Вільнюсі, в Інституті литовської літератури та фольклору.

До складу журі увійшли літературознавиці Жидроне Колевінскене, Юрате Спріндите, літературознавець Дайнюс Вайтєкунас, письменниці Дануте Калінаускайте й Дайна Ополскайте.

Літературну премію Антанаса Вайчюлайтіса заснували у 1994 році з ініціативи факультету литуаністики тодішнього Вільнюського педагогічного університету, редакції журналу Metai та родини Вайчюлайтісів.

Премію створили, щоб підтримувати традицію творчості Антанаса Вайчюлайтіса й розвиток сучасної литовської новелістики. Її присуджують раз на два роки за найкращу новелу, опубліковану в журналі Metai протягом цього періоду.

Ярослав Мельник — український і литовський письменник, філософ та критик. Мельник пише українською, литовською та іншими мовами, є автором понад десяти книжок. Його українськомовні прозові книжки неодноразово ставали фіналістами премії "Книга року BBC", а роман "Далекий простір" у 2013 році отримав цю відзнаку. Твори письменника перекладали англійською, французькою, німецькою, італійською, румунською, хорватською та іншими мовами.