Булгаков, Сікорський та Вернадський, або асиметрія нашої деколонізації

Ми теж, як і Губіанурі, не захищаємо пам’ятник і не оплакуємо його. А лише намагаємося зрозуміти, чи є наша дерусифікація та деколонізація нелогічною. Про це і йтиметься далі.

І додає: «Я зовсім не захищаю пам’ятник, бо потреба в ньому була штучно створена. Його звели на гроші тогочасного депутата Київради Дениса Басса від фракції мера Черновецького. Пам'ятник з’явився зненацька і, мабуть, мав би символізувати зв’язок забудовника із містом на прикладі відомої загалу постаті. Юридично він усі ці роки висів у повітрі, не був оформлений та поставлений на баланс…».

Бо якщо Булгакову закидають байдужість до України, то чому це не працює у випадку з Сікорським та Вернадським? Якщо Булгаков – імперець, то чому у Чернівцях стоїть пам’ятник Францу-Йосипу? «Булгаков був обраний головною мішенню, бо він – всесвітньо відомий письменник, а тому блогери і хейтери чудово розуміють, що саме на хайпу довкола нього вони піднімуть свої сторінки», – говорить «Лівому берегу» директорка музею Булгакова Людмила Губіанурі.

Походивши колом, диспутанти вчергове вперлися у глухий кут. Ніхто нікого не переконав, і симпатики Булгакова не перетворилися на його опонентів. Але головне навіть не це. Контрпродуктивність подібних «срачів» обрізає горизонти бачення проблеми в цілому. А вона полягає у відсутності єдиних критеріїв того, хто вартий умовного п’єдесталу, а хто має бути з нього скинутий.

Демонтаж пам’ятника Булгакову запустив обговорення події прогнозованою колією. Був чи не був письменник українофобом? Був він плагіатором чи його твори мають власну цінність? І навіть якщо він не любив Петлюру, то чи можна йому пробачити це за ностальгійні та проникливі описи Києва?

Михаїл Булгаков. Проблема міфів та інтерпретацій

Ми не станемо цитувати твори Булгакова, на яких будуються обвинувачення проти нього. Такі уривки є надто відомими. А походять вони головним чином з «Білої гвардії», де герої зневажливо відгукуються про українство, українську мову та Петлюру. Втім, більш просунуті читачі згадають ще й оповідання «Я убил», де описано садизм все тих таки петлюрівців.

Людмила Губіанурі, багаторічна директорка музею Булгакова, пропонує пошукати у «Білій гвардії» інші фрагменти. Вона зачитує їх в українському перекладі – уривок роману українською друкував в своєму «Віснику» Дмитро Донцов. Можливо, каже Губіанурі, що цей текст він особисто і перекладав.

Отже, цитати:

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«…І в цих же містечках народні вчителі, фельдшери, українські семінаристи, які волею долі стали прапорщиками, здоровенні сини бджолярів, штабс-капітани з українськими прізвищами... всі говорять українською мовою, всі люблять Україну чарівну, уявну, без панів, без офіцерів-москалів...».

І ще одна, про Петлюру:

«Симон – це слово, в якому злилися і невситима лють, і жага мужицької помсти, і сподівання тих вірних синів своєї соняшникової, спекотної України, що ненавидять Москву, яка б вона не була – більшовицька, царська або ще якась».

Фото: надано автором У 2012-му росіяни перезняли «Білу гвардію», залучивши до зйомок акторів, які нині підтримують російське вторгнення в Україну. За два роки по тому експертна комісія більшістю голосів не рекомендувала Держкіно видавати стрічці прокатне посвідчення. Роман Булгакова РФ використала для створення українофобного продукту

І це також «Біла гвардія», а не лише діалог про те, що російське «кот» перекладається українською «кіт», а як тоді перекладається російське «кит», незрозуміло. Цей діалог в романі озвучують брати Турбіни, і його – нагадує Губіанурі – дуже люблять наводити обвинувачувачі Булгакова.

«Булгаков лизав ноги Сталіну, – зазначає в інтерв’ю «Лівому берегу» голова Українського інституту національної пам'яті у 2019-2024 роках Антон Дробович. – Він написав п’єсу «Батум», де Сталіна звеличував». Дробович додає, що антиукраїнські випади у Булгакова не є художньою деталлю, це була його «заманіфестована позиція».

Його твори – «відверто глузливі по відношенню до Української Народної Республіки, української мови. Булгаков в негативному світлі підсвічував українську громаду. Він робив це системно і наполягав, щоб в театрах ставили його п’єси саме з такими акцентами. Збереглося його листування, щоденники. І там все дуже красномовно, всі ці його антисемітські або антипетлюрівські сцени…. В часи Булгакова з ним намагалися дискутувати українські письменники. Та йому було байдуже до цього. Словом, це була системна, тривала ворожа поведінка, яка не нами у ХХІ столітті зафіксована, а його сучасниками», – говорить Дробович.

Відповідаючи на запитання, ким для неї є Булгаков, Людмила Губіанурі каже так: «Булгаков – це письменник з Києва. Так, його батьки – росіяни. Звичайно, і сам він росіянин, письменник, який писав російською мовою. Але вийшло так, що Булгаков, як і усі його брати і сестри, народився у Києві, і в Києві він прожив більшу частину свого життя. А що на той час представляв собою Київ? Київ був багатошаровим містом, багатонаціональним, поліфонічним. Булгаков був сформований як письменник та особистість саме Києвом, його культурою у широкому розумінні цього поняття. Ось це і є його ідентифікація», – резюмує директорка музею.

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Розмова з нею перетікає на постать, якій, на думку багатьох, найбільше дісталося від автора «Білої гвардії». Мова про Симона Петлюру. «Музею ставлять у провину те, що він, мовляв, за імперське минуле, – зазначає Губіанурі. – Але люди, які мислять категоріями пам’ятників, так само за імперське минуле. Чому зараз виникає безліч пропозицій поставити замість Булгакова когось іншого – під Петлюри до Ліни Костенко? Тому що людям не спадає на думку, що на місці пам’ятника може бути просто простір для відпочинку або маленька сцена для музикантів. Але ні, на зло Булгакову там має бути якась досконало українська постать».

«Або ще ось пропонують поставити пам’ятник Петлюрі замість Щорса, – продовжує вона. – І теж зробити кінну статую. Бо ж Петлюра в’їхав до Києва на білому коні! А те, що це – міф (що вже неодноразово доведено), взагалі нікого не хвилює. Хоча насправді Петлюра здебільшого пересувався автомобілем…».

«Наші підходи до деколонізації є вибірковими», – підводить риску Губіанурі.

Ігор Сікорський. За нього «просили американці»

І Антон Дробович, і Тиміш Мартиненко-Кушлянський – член міської комісії з найменувань, секретар експертної групи з усунення пам’ятників, пов’язаних з Росією та СРСР у Києві – нагадують, що книги Булгакова в Україні не заборонені. Від себе додамо, що при бажанні їх можна навіть перевидати, бо це також дозволено – не можна лише ввозити книжкову продукцію з Росії.

Та й діяльність музею Булгакова ніким не заборонена, також наголошує Мартиненко-Кушлянський. А от вулиці Булгакова в Києві немає з 2024 року, бо на глорифікацію він не заслуговує, переконаний експерт.

Натомість глорифікований авіаконструктор Ігор Сікорський. На його честь у Києві перейменована колишня вулиця Танкова, його ім’я носить аеропорт «Жуляни» та Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», де колись навчався Сікорський.

Він народився 25 травня 1889 року в Києві – в родині, що мала українське коріння. Сікорські були відомим родом православних священників із Правобережної України. У Києві Сікорський зростав і навчався, тут же створив і випробував свої перші літальні апарати.

Фото: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Ігор Сікорський

При цьому він називав себе росіянином, стверджуючи, що українці – «інтегральна частина Росії, як Техас чи Луїзіана в США». Ця позиція була сформована під впливом його батька, Івана Сікорського, відомого психіатра, який зробив кар’єру в Російській імперії, де став справжнім російським шовіністом.

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«До чого тут його батько? – запитує Дробович. – Якщо ми вже займаємося порівняльною українофобією, то покажіть мені бодай одне українофобське висловлювання Сікорського. Я не є фахівцем з його епістолярії, знаю лише, що в якомусь листі він написав, що вважає себе росіянином. Це його право і це не українофобія. Українська спільнота має право вшанувати свого, скажімо так, земляка».

Земляк українців Сікорський зі своїх 83 років життя 53 провів в Америці. Після Жовтневої революції він виїхав спочатку до Франції, а вже звідти – до США. На Америку і припав пік його діяльності як конструктора і як підприємця: до Другої світової війни Сікорський створював найкращі у світі гідролітаки, а під час її і ще чверть століття потому – найкращі у світі гелікоптери.

Чи ганив Ігор Сікорський Україну? Ні, ніколи. Чи любив її, чи ностальгував? Він любив Київ і пишався своїм київським корінням, розповідав його син Сергій у 2018-му. Сергій Ігорович прожив 100 років і помер восени 2025-го. Ми вже не розпитаємо його про подробиці, пов’язані з батьком. У своєму – здається, єдиному – інтерв’ю українській пресі він щиро тішився тому, що пам'ять про батька в Україні жива і мріяв створити музей у садибі Сікорських на вулиці Ярославів Вал, 15-Б. За цією адресою, однак, ніякого музею нема.

«Певного роду «культ» Сікорського почав зароджуватись в середині 2000-х років, – розповідає Мартиненко-Кушлянський. – Тоді під час виборчої кампанії 2006 року, коли Віталій Кличко вперше балотувався на міського голову, він підняв тему Сікорського, публічно навідався до руїн маєтку Сікорських і пообіцяв, що якщо стане міським головою, то відновить будинок і створить там музей».

«Але тоді обрали Черновецького, а ідея з музеєм нічим не завершилася. У 2008 році американці, збудувавши нову амбасаду, запропонували, щоб вулиця Танкова, де амбасада розташована, була називалася на честь людини, яка поєднує історію та культуру двох народів. І вже після Євромайдану, коли почався активний процес дерусифікації, було остаточно канонізовано ім'я Сікорського», – каже він.

Мартиненко-Кушлянський додає: з точки зору внеску в розвиток авіації Ігор Сікорський був непересічною постаттю. Але чи був він українцем за духом? «В сучасному інформаційному світі не так важливо, ким людина себе вважала, важливо – як ми колективно про цю людину мислимо, ким ми цю людину вважаємо. Ніхто не може заборонити мати колективні уявлення про ту чи іншу персоналію, навіть якщо вони будуть розходитися з фактами її біографії».

Фото: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Ігор Сікорський біля моделі гелікоптера

Словом, якщо не зважати на факт ідентифікації, то Сікорського можна назвати українцем.

«Тут питання полягає в тому, як нам вибудовувати українську національну пам'ять: інклюзивною чи ексклюзивною? Ті, хто стоять на позиціях ексклюзивності, вважають, що з національної пам'яті потрібно вичистити всіх, хто не відповідає ідеалізованому образу українця-патріота, який або прийняв смерть у концтаборі, або спалив себе, або загинув на фронті за Україну. А всі інші, хто цього не зробив – якісь підозрілі особи, на яких не варто звертати увагу. Але є й протилежна позиція – інклюзивна, і я стою на цій позиції, бо вважаю, що українську національну пам'ять та культуру треба поширювати на чим більшу кількість постатей, які зможуть її посилити», – переконаний Мартиненко-Кушлянський.

Ігор Сікорський помер у 1972 році у США. Нині росіяни намагаються привласнити собі і його ім’я, як вони привласнили багато інших імен. Вже бодай з цієї причини Сікорський має бути зарахований до пантеону видатних українців, вважає експерт.

Володимир Вернадський. Іншого вченого не знайшли…

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Але Сікорський був, грубо кажучи, «технарь». Він створював гвинтокрили. А от Володимир Вернадський з його суперечливими поглядами на Україну створював сенси. До нього – як, зокрема, до філософа – вищі вимоги, якщо йдеться про потребу визначити свою громадянську позицію.

Вернадський народився 28 лютого 1863 року в Санкт-Петербурзі. Але дитинство провів в Україні – Полтаві, Харкові, Києві… «Він був вихованим у російській культурі. Для нього українська культура була чужою, але він мав до неї сентимент. Його дід закінчив Могилянську академію й був українцем у староукраїнському дусі, а не в сучасному модерному. І його батько мав такі сентименти і, здається, знав Тараса Шевченка. Але коли людина відірвана корінням від України…», – починає і не завершує фразу історик Ігор Гирич, який вивчав життя Вернадського.

Що хоче сказати Гирич – зрозуміло. Людина, відірвана від коріння, не може бути частиною тієї крони, яку увінчує родове – в даному разі українське – древо.

Тим не менш, ім’я Вернадського тільки у Києві носять Національна бібліотека України, бульвар у Святошинському районі столиці, Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України та Інститут всесвітньої історії НАН України. Пам'ятник Володимиру Вернадському з червоного граніту встановлений ще за радянських часів – у 1981 році. А поза Києвом найвідомішою точкою на мапі, пов’язаною з його ім’ям, є Українська антарктична станція «Академік Вернадський», що розташована на острові Галіндез. Зайве нагадувати і про те, що портрет Вернадського розміщений на купюрі у тисячу гривень.

Фото: Ukrinform Володимир Вернадський, 1940-і роки

Якщо викласти його бачення «українського питання» в одному абзаці, то воно є таким. Вернадський не сприймав ідею незалежності України і завжди боявся розпаду Росії, а згодом й СРСР. «Тих, хто відділяється, зазвичай ніколи не вдається втримати, і Україна та Грузія – найбільш небезпечні частини», – писав він. Водночас прагнення українців-самостійників він вважав «законними», тобто підтримував розвиток української мови та культури. І при цьому – не схвалював українізацію, яку взялася запроваджувати українська Центральна Рада.

«Вернадський писав у своєму щоденнику, що українці зайвою радикальною політикою призвели до того, що Денікін (очільник білогвардійського руху, який у 1919 році встановив в Україні жорстокий окупаційний режим – Ред.) розігнав українську Академію наук. Тобто він підсвідомо був готовий прийняти вердикт Денікіна. Тому що Вернадський – це людина, для якої денікінське розуміння майбутнього російської імперії було до певної міри прийнятне. Він не вітав відновлення царату і відхід від демократії, але відновлення російської держави його влаштовувало. І – так, держава мала бути федеральною», – каже Гирич.

Вернадському пощастило вижити при Сталіні, бо той знав, що це – геніальний вчений. Він був фахівцем у галузі геохімії, біохімії та радіогеології, ініціював перші систематичні пошуки уранових руд та створив радіохімічну лабораторію. А заснований ним у Ленінграді Радієвий інститут імені Хлопіна став базою для створення першої радянської атомної бомби, яку випробували в серпні 1949 року на полігоні поблизу Семипалатинська. Сам Вернадський до цього не дожив – він помер у 1945-му. Але прабатьком нуклеарною зброї він вважатися може, говорить Гирич.

«Говорячи про Вернадського та Сікорського, ми доводимо теорему про те, що декомунізація і деколонізація не можуть бути лінійними процесами, – коментує Мартиненко-Кушлянський. – Погляди Вернадського на Україну, її державність і культурно-національне буття були – за нинішніми визначеннями – малоросійськими. Але при цьому це видатний науковець всесвітнього рівня і один із засновників Академії наук».

До речі, додає він, те, що Вернадський є єдиним засновником Академії наук – міф, культивований у радянські часи. Бо Вернадський лише очолював процес створення Академії, а всю фактичну роботу за нього зробив Агатангел Кримський. І саме тому, наголошує Мартиненко-Кушлянський, головна наукова бібліотека України мала б носити ім’я Кримського. «Але нехай бібліотека продовжує носити ім’я Вернадського. Нехай антарктична станція буде названа на честь Вернадського. А от зобразити Вернадського на тисячі гривень, з моєї точки зору, є соромом. Тому що національна валюта – це один із символів державності, а Вернадський – точно не та людина, яка заслуговує презентувати цей символ, та ще й на купюрі найвищого номіналу».

Свого часу представник Нацбанку Віктор Зайвенко пояснював, що рішення про випуск купюри з портретом Вернадського ухвалило правління НБУ. А перед тим – проконсультувалося з Національною академією наук та міністерством освіти і науки. Йдеться, нагадаємо, про 2019 рік. За словами Зайвенка, розглядалися різні варіанти – Олександр Довженко, Микола Костомаров, Павло Скоропадський, Данило Галицький, Петро Конашевич-Сагайдачний. Але вибір на користь Вернадського був обумовлений тим, що банкнотний ряд вже прикрашений портретами видатних українців, але вчених серед них до цього часу не було.

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Фото: uinp.gov.ua Українська Академія наук у 1918 році. По справедливості, вона мала б носити ім’я Агатангела Кримського, вважає Тиміш Мартиненко-Кушлянський

Вочевидь, Михайло Грушевський на 50-гривневій купюрі для Зайвенка вченим не є. Не є (тобто не був) він вченим і для НАН України та для Міносвіти.

І насамкінець…

Антон Дробович нічого непоправного у зображенні Вернадського на купюрі у 1000 гривень не бачить. Він нагадує, що в усьому світі час від часу перемальовують банкноти. Приміром, на євро були мости та інші елементи архітектури, а тепер ось готують серію з птахами… Що тригерить особисто Дробовича, так це серп і молот на мосту Патона. «Це все одно, що свастику туди почепити», – каже він. А щодо назв вулиць, то з цього приводу він не хвилюється – мовляв, рішення ухвалює громада. Захоче – може й передумати щодо того чи іншого діяча.

«Спільнота сама вирішує, кого вона хоче глорифікувати, а кого ні. Це і є суть місцевого самоврядування, суть Магдебурзького права, суть віче – тієї старої традиції, яка для нормального міста є визначальною. І якщо кумулятивна кількість добра і блага, привнесеного тією чи іншою персоналією, переважає сумнівні сторінки біографії, громада ухвалює рішення щодо уславлення цього діяча в публічному просторі», – говорить Дробович.

А от Людмилу Губіанурі непокоїть пам’ятник австрійському імператору Францу Йосифу у Чернівцях. Пам’ятник був встановлений у 2009-му, і в ньому Губіанурі бачить спробу втекти від російської імперії в обійми Австро-Угорщини. До речі, Тиміш Мартиненко-Кушлянський поділяє її сумніви у доречності такого вшанування. «Немає принципової різниці між колонізатором російським та австро-угорським», – каже він.

Хоча він до певної міри розуміє мотиви тих, хто ініціював встановлення пам’ятника: «Австро-Угорська імперія була більш ліберальна, ніж Російська, і українці на західноукраїнських землях мали більше прав, ніж українці на підросійській Україні. І тому місцеві мешканці – чернівчани, львів'яни, франківчани – зберігають більше тепле ставлення до австро-угорського минулого. При цьому, однак, на рівні Галичини австро-угорська корона в першу чергу симпатизувала полякам, тому там відбувалася латентна полонізація. Не забуваймо і про це також».

У Мартиненка-Кушлянського – свій власний тригер. Його непокоять наполегливі спроби Киргизстану встановити в Києві той чи інший знак на честь Чингіза Айтматова. А Айтматов, каже він, «пов'язаний не лише з радянською, а й з сучасною добою. Він був великим популяризатором «руского міра». І мав за це нагороди від Путіна. При цьому посольство Киргизстана вже років десять методично намагається пропихнути в наш публічний простір ім'я Чингіза Айтматова як свого видатного письменника. А наші органи самоврядування весь цей час роблять тиху непомітну роботу для того, щоб відмовитися від такого «подарунка».

А щодо авторки цих рядків, то вона вже багато років споглядає зі свого вікна бібліотеку імені Андрія Головка. В бібліотеці – як заведено у таких випадках – є окремий стенд, присвячений тому, кого вшановують. Тільки там не сказано, що Головко пішов в армію УНР, але дезертирував звідти і примкнув до червоних. А у 1924 році застрелив свою дружину та п’ятирічну дочку. Ця історія свого часу вразила В’ячеслава Чорновола, який навіть писав про неї у самвидавничому часописі «Український Вісник», підкреслюючи: класик соцреалізму виявився душогубом.

Фото: Читомо Ексклюзивна новина від Мартиненка-Кушлянського: цей пам’ятник Анні Ахматовій, встановлений у Маріїнському парку, невдовзі демонтують. Його зводили «на російські гроші», каже експерт, а розмістили зумисно навпроти паркової скульптури Лесі Українки, щоб «розмивати українську ідентичність»

А ще у Києві є вулиця Андрія Головка – вона межує з проспектом Валерія Лобановського. Великий футбольний тренер, нагадує Мартиненко-Кушлянський, завжди говорив російською, а українську відверто зневажав. Ба навіть називав її «колгоспною» мовою. І все таки був удостоєний честі потрапити на мапу Києва.

Правильно це чи ні? Вочевидь, ми все ще в пошуках того балансу, який необхідний для правильного зважування прийнятного і неприйнятного в людині. Бо навіть бажання максимально поширити українську ідентичність не повинно затушовувати таки роду випадки. Але поки що деколонізація триває в описаних цією статтею параметрах. Процес навчання триває, і вийдемо ми з нього однозначно сильнішими.