Клайв Оуен зіграє головну роль у новому фільмі Мирослава Слабошпицького «Радіоактивні»

Клайв Оуен (лауреат премій BAFTA та «Золотий глобус», номінант на премію «Оскар», відомий за фільмами «Останній нащадок Землі», «Близькість», «Король Артур») зіграє у новому фільмі Мирослава Слабошпицького. Про це повідомило видання Variety.

На пресконференції кінофестивалю в Таорміні (Італія), де Оуен отримав почесну нагороду, він розповів про майбутню співпрацю зі Слабошпицьким: «Я, мабуть, не маю права про це говорити — скажу лише, що працюватиму з ним», — сказав Оуен, додавши, що він у захваті від майбутньої співпраці.

У свою чергу, кінокомпанія SOTA Cinema Group, що працює зі Слабошпицьким, пояснила, що йдеться про фільм «Радіоактивні» — «нуклеарний нуар», дія якого розгортається в Чорнобильській зоні відчуження.

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«Клайв — видатний актор і по-справжньому унікальна творча особистість. Я захоплююся його роботами багато років і бачив практично все, що він зробив. Тому важко передати, наскільки я був щасливий, коли він погодився зіграти головну роль у нашому фільмі. Для мене це велика честь. Мені здається, він привнесе в цього персонажа глибину, силу і людяність, які може дати тільки актор його масштабу. Я з величезним нетерпінням чекаю початку зйомок», — коментує Слабошпицький.

Зйомки стрічки «Радіоактивні» заплановано на 2027 рік. Фільм стане копродукцією Німеччини, Австрії та України. Українськими продюсерами виступають Олег Кохан (SOTA Cinema Group) та Олексій Макухін (Kleos Art).

«Війна знищила затишну ілюзію безпеки, і сьогодні весь світ паралізований страхом. Але наш фільм заглядає туди, де цей страх стає абсолютним, — розповідає Кохан. — Режисер фіксуватиме не просто радіаційний фон, а й болісну трансформацію людей у зоні відчуження. І якщо ми не зрозуміємо, що відбувається з нами в епіцентрі небезпеки, завтра лічильник Гейгера затріщить у кожному домі від Токіо до Нью-Йорка. Але фіксуватиме він уже не радіацію, а розпад самої людської сутності».

Мирослав Слабошпицький — режисер фільму «Плем’я», що здобув Гран-прі Тижня критиків Каннського кінофестивалю, приз Європейської кіноакадемії та понад сорок міжнародних нагород. Серед його останніх робіт — фільм “Орел” із Шоном Пенном, що став частиною кіноальманаху“Війна очима тварин”.

Раніше йшлося про наміри Слабошпицького зняти фільм «Тигр» з Александром Скашґордом у головній ролі, та про намір зняти художній фільму про війну в Україні «Окупація» у співпраці з продюсером Олександром Роднянським, який останні 20 років працював у Росії.