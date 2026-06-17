Короткий метр Євгена Лесного увійшов до конкурсної програми фестивалю документального кіно в Берліні

Короткометражний фільм "Сусіди" режисера та журналіста Євгена Лесного увійшов до конкурсної програми міжнародного фестивалю документального кіно NewBorn Short Film Festival, який відбудеться 3 липня в Берліні, повідомляє Суспільне Культура із посиланням на допис режисера у Facebook.

Десятихвилинний фільм "Сусіди" розповідає про "життя поруч із війною, пам'ять, відповідальність і вибір, який рано чи пізно доводиться робити кожному".

У коментарі "Детектору медіа" режисер розповів, що створив "Сусідів" із матеріалів, які залишилися після роботи над документальним фільмом "Пробач мені, мамо" про кримця, колишнього політв'язня та українського військового Геннадія Афанасьєва, який загинув на фронті у 2022 році.

"Під час роботи над фільмом «Пробач мені, мамо» я звернув увагу на те, що відбувається на військовій ділянці цвинтаря. Це та історія, коли сусідами стають і ті, хто загинув, і ті, хто приїздить до загиблих. Це замальовка про реалії сучасності — взаємодії між людьми: як вони пригощають одне одного кавою, спілкуються про побут, про вимкнення світла", — розповів Лесной.

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Після показу в Берліні режисер сподівається представити стрічку й на українських кінофестивалях, зокрема на фестивалі "Молодість" та Wiz-Art у Львові.

Водночас режисер зазначив, що не матиме змоги особисто відвідати фестивалі через брак фінансових та організаційних ресурсів. У своєму дописі він закликав українців, які мешкають у Берліні, підтримати показ "Сусідів" та відвідати фестиваль.

Також Лесной повідомив, що його повнометражний документальний фільм "Пробач мені, мамо" увійшов до конкурсної програми 13-го Міжнародного фестивалю документального кіно в Ієрапетрі (Греція), який триватиме з 1 до 21 серпня.

Після світової прем'єри короткометражний фільм "Сусіди" планують оприлюднити у відкритому доступі на YouTube.