До Реєстру Музейного фонду України вже внесли майже 123 тисячі експонатів

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До Реєстру Музейного фонду України вже приєдналися 466 музеїв, а співробітники внесли в систему інформацію про 122 985 експонатів.

Про це повідомило Міністерство культури.

Віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики і міністерка культури України Тетяна Бережна пояснила, що система допомагає державі зібрати єдину базу цінностей, відстежувати їх, зберігати інформацію про їхній стан та мінімізувати ризики втрат.

Реєстр наповнюють співробітники музеїв і заповідників. Завдяки цьому держава формує єдину цифрову базу музейної спадщини для кращого захисту, дослідження і популяризації.

Публічний портал реєстру відкриває нові можливості для дослідників, істориків, музейників та всіх, хто цікавиться культурною спадщиною України. Водночас сайт має просвітницько-розважальну складову.

Кожен охочий може пройти тематичні вікторини, які підготували українські музеї, перевірити знання з історії чи мистецтва та дізнатися більше про унікальні предмети фонду.