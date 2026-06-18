Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Без броні. Чому українські виробники бронетехніки говорять про відсутність держзамовлень і що кажуть у МОУ
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
Американські джазмени виступили на фестивалі в Москві, активісти вимагають скасувати їхні виступи в Штатах
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
​Закон про рибу: ризики для питної води й забудови берегів
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Музей для генія»: що феномен Івана Марчука говорить про українську культуру
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
ГоловнаКультура
Спецтема
CultHub

Оскароносний продюсер з Латвії долучиться до створення нового фільму від автора "Ля Палісіади"

Латвійський продюсер Матісс Кажа, лауреат премії "Оскар", який був співавтором сценарію та продюсером мультфільму "Потік", продюсуватиме фільм Times New Roman українського режисера Філіпа Сотниченка, автора фільму "Ля Палісіада". Про це повідомляє Українська Правда. Життя з посиланням на Variety.

CultHub
Оскароносний продюсер з Латвії долучиться до створення нового фільму від автора "Ля Палісіади"
Кадр з фільму Times New Roman
Фото: Сучасне українське кіно

Компанія Trickster Pictures Кази стала партнером європейської копродукції. Головними продюсерками проєкту виступають Галина Криворчук (Viatel) та Валерія Сочивець і Сашко Чубко (Сучасне українське кіно). До виробництва фільму також долучилися литовські продюсери Клементіна Ремейкайте та Лаурінас Барейша (afterschool), німецький продюсер Ганс Бройх (Superzoom Film) і нідерландська продюсерка Інеке Смітс (GoGoFilm).

Події фільму відбуваються після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Головний герой – київський художник Роман, який переживає кризу середнього віку, бореться з алкогольною залежністю та намагається подолати емоційне напруження через війну.

Митцю пропонують проєкт-перформанс: тріо реконструкцій історичних вбивств українських політичних діячів, вигнаних до Європи. Художник, надихнувшись можливістю втекти з України, вирушає у подорож Європою. Головний герой досліджуватиме три політичні вбивства: Симона Петлюри, Євгена Коновальця та Степана Бандери.

Реклама

Романа зіграє український художник Ярема Малащук. Роль у фільмі має і його творчий партнер Роман Хімей, про це повідомила продюсерка стрічки Валерія Сочивець для DTF Magazine.

Сотниченко у коментарі Variety, що фільм відображає його власний досвід спроб "залишитися митцем під час війни в країні із закритими кордонами, але відкритими серцями". За його словами, стрічка об'єднує особисту історію з художнім жестом та політичним дослідженням.

"Times New Roman – це роздуми про сучасну Україну, побачені очима митця, який переживає внутрішній конфлікт – розриваючись між тим, залишитися чи піти, бути корисним чи чесним, відчувати чи грати. Це питання, з якими стикаються багато українців сьогодні, і я хочу дослідити їх мовою кіно", – сказав режисер.

Наразі фільм бере участь у пітчинг-програмі Трансільванського міжнародного кінофестивалю в Румунії, який триває з 12 по 21 червня.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies