Оскароносний продюсер з Латвії долучиться до створення нового фільму від автора "Ля Палісіади"

Компанія Trickster Pictures Кази стала партнером європейської копродукції. Головними продюсерками проєкту виступають Галина Криворчук (Viatel) та Валерія Сочивець і Сашко Чубко (Сучасне українське кіно). До виробництва фільму також долучилися литовські продюсери Клементіна Ремейкайте та Лаурінас Барейша (afterschool), німецький продюсер Ганс Бройх (Superzoom Film) і нідерландська продюсерка Інеке Смітс (GoGoFilm).
Події фільму відбуваються після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Головний герой – київський художник Роман, який переживає кризу середнього віку, бореться з алкогольною залежністю та намагається подолати емоційне напруження через війну.
Митцю пропонують проєкт-перформанс: тріо реконструкцій історичних вбивств українських політичних діячів, вигнаних до Європи. Художник, надихнувшись можливістю втекти з України, вирушає у подорож Європою. Головний герой досліджуватиме три політичні вбивства: Симона Петлюри, Євгена Коновальця та Степана Бандери.
Романа зіграє український художник Ярема Малащук. Роль у фільмі має і його творчий партнер Роман Хімей, про це повідомила продюсерка стрічки Валерія Сочивець для DTF Magazine.
Сотниченко у коментарі Variety, що фільм відображає його власний досвід спроб "залишитися митцем під час війни в країні із закритими кордонами, але відкритими серцями". За його словами, стрічка об'єднує особисту історію з художнім жестом та політичним дослідженням.
"Times New Roman – це роздуми про сучасну Україну, побачені очима митця, який переживає внутрішній конфлікт – розриваючись між тим, залишитися чи піти, бути корисним чи чесним, відчувати чи грати. Це питання, з якими стикаються багато українців сьогодні, і я хочу дослідити їх мовою кіно", – сказав режисер.
Наразі фільм бере участь у пітчинг-програмі Трансільванського міжнародного кінофестивалю в Румунії, який триває з 12 по 21 червня.