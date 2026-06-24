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Новий проект режисера “Ля Палісіади” отримав нагороду міжнародного пітчингу в Румунії

Стрічка Times New Roman Філіпа Сотниченка перебуває в стадії розробки. 

CultHub
Новий проект режисера “Ля Палісіади” отримав нагороду міжнародного пітчингу в Румунії
Кадр із майбутнього фільму Times New Roman Філіпа Сотниченка

Проєкт повнометражного ігрового фільму Times New Roman українського режисера Філіпа Сотниченка здобув головну нагороду на міжнародному пітчингу Transylvania Pitch Stop 2026, який відбувся в румунському місті Клуж-Напока, повідомляє Суспільне Культура.

Times New Roman отримав відзнаку Award for Development, яка передбачає грошову премію в розмірі 5 тисяч євро. Проєкт на пітчингу представляли режисер Філіп Сотниченко та продюсерка Валерія Сочивець.

Над стрічкою працює міжнародна команда продюсерів з України, Литви, Німеччини, Латвії та Нідерландів. Українську сторону представляють Галина Криворчук (студія "ВІАТЕЛ"), Валерія Сочивець і Сашко Чубко ("Сучасне Українське Кіно").

Наразі фільм перебуває на стадії розроблення.

Сюжет стрічки розповідає про українського митця Романа, який подорожує Європою та відтворює вбивства українських політичних діячів — Симона Петлюри, Євгена Коновальця та Степана Бандери, здійснені радянськими агентами у ХХ столітті. Те, що починається як мистецький проєкт, поступово перетворюється для героя на особисту подорож і роздуми про пам'ять, відповідальність та втрату відчуття безпеки.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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