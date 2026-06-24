Новий проект режисера “Ля Палісіади” отримав нагороду міжнародного пітчингу в Румунії

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Проєкт повнометражного ігрового фільму Times New Roman українського режисера Філіпа Сотниченка здобув головну нагороду на міжнародному пітчингу Transylvania Pitch Stop 2026, який відбувся в румунському місті Клуж-Напока, повідомляє Суспільне Культура.

Times New Roman отримав відзнаку Award for Development, яка передбачає грошову премію в розмірі 5 тисяч євро. Проєкт на пітчингу представляли режисер Філіп Сотниченко та продюсерка Валерія Сочивець.

Над стрічкою працює міжнародна команда продюсерів з України, Литви, Німеччини, Латвії та Нідерландів. Українську сторону представляють Галина Криворчук (студія "ВІАТЕЛ"), Валерія Сочивець і Сашко Чубко ("Сучасне Українське Кіно").

Наразі фільм перебуває на стадії розроблення.

Сюжет стрічки розповідає про українського митця Романа, який подорожує Європою та відтворює вбивства українських політичних діячів — Симона Петлюри, Євгена Коновальця та Степана Бандери, здійснені радянськими агентами у ХХ столітті. Те, що починається як мистецький проєкт, поступово перетворюється для героя на особисту подорож і роздуми про пам'ять, відповідальність та втрату відчуття безпеки.