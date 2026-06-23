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Засновницю ЄрміловЦентру відзначили премією Ігоря Забеля

Відзнаку отримала Наталія Іванова, кураторка, засновниця й директора ЄрміловЦентру в Харкові.

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Засновницю ЄрміловЦентру відзначили премією Ігоря Забеля
Наталія Іванова, засновниця ЄрміловЦентру
Фото: mitec.ua

Журі відзначило Наталію Іванову за “видатну роботу як кураторки, освітянки та засновниці і директорки Центру Єрмілова. Під її керівництвом Центр Єрмілова зміцнив свою роль культурної інституції та простору турботи й став яскравим прикладом того, як мистецькі інституції можуть виконувати свою соціальну місію”, – говориться в повідомленні на сторінці премії в Instagram.

Організатори також назвали імена отримувачів стипендійної премії, серед яких є інша українська кураторка, Альона Каравай. Її роботу відзначили “за розбудову сталих структур підтримки сучасного мистецтва поза межами метрополій, а також за перетворення воєнних ініціатив на довгострокові регіональні стратегії”.

Премія названа на честь словенського куратора та мистецтвознавця Ігоря Забеля (1958–2005) і є престижною відзнакою за культурну діяльність, пов'язану з Центральною, Східною та Південно-Східною Європою. Вона присуджується раз на два роки з 2008 року фондом Erste Foundation та Асоціацією Ігоря Забеля.

Церемонія нагородження відбудеться в Любляні 26–27 листопада 2026 року.

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