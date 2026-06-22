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Французькі активісти ініціювали петицію з вимогою виключити Росію зі складу ЮНЕСКО

Активісти з організації Unis Pour L'Ukraine ("Об'єднані за Україну") ініціювали міжнародну петицію з вимогою негайно виключити Росію зі складу ЮНЕСКО. Про це йдетьсяна офіційному сайті організації.

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Французькі активісти ініціювали петицію з вимогою виключити Росію зі складу ЮНЕСКО
Дах Успенського собору зазнав знайних руйнувань через влучання шахеда
Фото: джерела LB.ua

Приводом до такого кроку стали руйнування, завдані Росією під час чергового масованого обстрілу у ніч на 15 червня, а саме – пошкодження Успенського собору Києво-Печерської лаври, йдеться в петиції.

“Ми, представники українського та французького громадянського суспільства, вимагаємо негайного виключення Російської Федерації з ЮНЕСКО та інших міжнародних організацій, заснованих на повазі до міжнародного права, прав людини та захисту культурної спадщини, – йдеться в тексті.

Збереження членства Росії в таких організаціях, попри систематичне порушення нею своїх міжнародних зобов'язань, підриває їхній авторитет, ставить під загрозу їхню місію та створює небезпечний прецедент безкарності.

Ми закликаємо уряди, європейські інституції, міжнародні організації та громадян підтримати цю вимогу і відстояти основоположні принципи міжнародного права”.

Петиція вже набрала понад 1 тис. підписів. 

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