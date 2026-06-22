Нові проекти Марисі Нікітюк та Антоніо Лукіча змагатимуться за підтримку на фестивалі в Карлових Варах

Ігрові проєкти “Ной” та “Дівчина, що кричить” представлять у рамках програми KVIFF Central Stage — індустрійної секції фестивалю, повідомляє Український інститут. Секція створена для підтримки та промоції авторів із Центральної Європи та презентує ігрові фільми, що перебувають на етапах розробки, виробництва та постпродакшену.

Цього року серед 11 відібраних проєктів — українські:

“Ной” (Noah) режисерки Марисі Нікітюк. Продюсери: Ігор Савиченко, Хрвоє Освадич, Себастьєн Деллуа.

Головний герой фільму — сором’язливий IT-фахівець Андрій, який вступає до війська, щоб оплатити лікування матері. Замість штабної роботи він опиняється на передовій, де проходить шлях від новобранця до загартованого війною бійця з позивним “Тринадцятий”. Стрічка досліджує моральний вибір, втрати та трансформацію людини в умовах війни.

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“Дівчина, що кричить” (Screaming Girl) режисера Антоніо Лукіча. Продюсери: Володимир Яценко, Анна Яценко

Саша — українська біженка в Дубліні, яка працює прибиральницею та допомагає матері здійснити мрію про власний дім в Україні. Її життя змінюється після знайомства з невдахою-актором Баррі та дивного нещасного випадку, що перетворює її травму на сюрреалістичний символ. Це історія про втрату, надію та здатність жити далі попри рани, які залишає війна.

Відібрані проєкти змагатимуться за Eurimages Co-Production Development Award — грошову премію у розмірі 20 000 євро, яка присуджується перспективним міжнародним копродукційним проєктам на етапі розробки та покликана підтримати їхній подальший розвиток і міжнародну співпрацю між продюсерами.

Karlovy Vary International Film Festival 2026 пройде з 3 по 11 липня. Презентація проєктів KVIFF Central Stage відбудеться 6 липня.

Нагадаємо, що під час фестивалю також відбудеться світова премʼєра документального фільму “To Die to Live” (попередня назва “Залізна сотня”, режисерка — Юлія Гонтарук, продюсери — Іванна Хіцінська, Юлія Гонтарук, Олександра Братищенко, Ігор Савиченко). Стрічка, створена у копродукції України, Латвії та Словаччини, буде представлена в позаконкурсній секції Special Screenings, до якої цього року відібрано 13 фільмів. Фільм є переможцем програми Українського інституту proMOTION 2022.

Постер фільму To Die to Live Юлії Гонтарук

Фільм розповідає історії трьох українських добровольців — Шахти, Танцюриста та Гончара, які у 2014 році, не маючи військового досвіду, стали на захист України. Після двох років на фронті вони намагалися повернутися до цивільного життя, однак із початком повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року знову стали до лав захисників. Робота над фільмом тривала 12 років.

Покази “To Die to Live” відбудуться 6 та 7 липня в театрі Theatre Karlovy Vary.