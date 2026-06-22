Консерваційні роботи на території Києво-Печерської лаври вже фактично розпочалися, - гендиректор заповідника

Генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко заявив, що консерваційні роботи на території Києво-Печерської лаври вже фактично розпочалися.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Консерваційні роботи фактично вже розпочалися. Наразі ми визначаємо об’єкти, які потребують першочергової консервації. Щойно наші рятувальники завершать свою роботу, а це станеться буквально за кілька днів, ми перейдемо до наступного етапу - консерваційних заходів у центральній частині собору, зокрема на ділянках іконостаса та розписів, що зазнали пошкоджень", - сказав Остапенко.

За його словами, після цього визначатимуть обсяг і план реставраційних робіт. Він висловив сподівання, що протягом цього року вдасться привести інтер’єр Успенського собору до належного стану, щоб усередині можна було проводити богослужіння.

Водночас Остапенко підкреслив, що повноцінні реставраційні роботи триватимуть щонайменше кілька років.