Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
Прокурор, який видав ордер на арешт Путіна, відсторонений з посади
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
«Мамо, мені нудно». Чому батькам не завжди слід вважати це проблемою
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
Булгаков, Сікорський і Вернадський, або Асиметрія нашої деколонізації
«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
Відео«Я діяла б більш радикально»: голова НСЗУ Наталія Гусак про аналізи й обстеження, ситуацію з медициною на місцях і суд із Synevo
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
«Потяг летить у прірву. Треба з усіх сил тиснути на гальма». Розмова з кліматологинею Світланою Краковською
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
До суду скеровано справу про наживу на 26 млн грн під час будівництва фортифікацій на Харківщині
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
«Роль бронетехніки величезна». Третій армійський корпус отримав від Латвії комплект британської CVR(T). Як її застосовуватимуть
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Нічний завод холестерину та правила вечері для порятунку судин
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
Федір Стригун: «Ми переживали, що в Театральному інституті українська мова, а в театрах Києва всі штокають і какають»
ГоловнаКультура

Консерваційні роботи на території Києво-Печерської лаври вже фактично розпочалися, - гендиректор заповідника

Повноцінні реставраційні роботи триватимуть щонайменше кілька років. 

Консерваційні роботи на території Києво-Печерської лаври вже фактично розпочалися, - гендиректор заповідника
Фото: EPA/UPG

Генеральний директор Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко заявив, що консерваційні роботи на території Києво-Печерської лаври вже фактично розпочалися.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Консерваційні роботи фактично вже розпочалися. Наразі ми визначаємо об’єкти, які потребують першочергової консервації. Щойно наші рятувальники завершать свою роботу, а це станеться буквально за кілька днів, ми перейдемо до наступного етапу - консерваційних заходів у центральній частині собору, зокрема на ділянках іконостаса та розписів, що зазнали пошкоджень", - сказав Остапенко.

За його словами, після цього визначатимуть обсяг і план реставраційних робіт. Він висловив сподівання, що протягом цього року вдасться привести інтер’єр Успенського собору до належного стану, щоб усередині можна було проводити богослужіння. 

Водночас Остапенко підкреслив, що повноцінні реставраційні роботи триватимуть щонайменше кілька років. 

  • 15 червня російський дрон влучив у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври. Унаслідок атаки було пошкоджено 80% покрівлі собору. 
  • Національний заповідник « за попередніми даними, зазнав збитків на понад 500 млн грн.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies