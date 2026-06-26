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ЦПД: мінкульт Молдови оприлюднив перелік російських артистів із рекомендацією не проводити їхні концерти

Молдова обмежує російський культурний вплив.

ЦПД: мінкульт Молдови оприлюднив перелік російських артистів із рекомендацією не проводити їхні концерти
Мінкульт Молдови оприлюднив перелік російських артистів із рекомендацією не проводити їхні концерти
Фото: ЦПД

Молдова продовжує політику протидії російському культурному та інформаційному впливу, пов’язаному з питаннями національної безпеки, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Міністерство культури Молдови оприлюднило перелік російських артистів, серед яких Баста, Моргенштерн, Нурлан Сабуров, гурт "Ленінград", Єгор Крід та інші, чиї концерти на території країни не рекомендується проводити.

Водночас прямої юридичної заборони на виступи не запроваджено. Однак Мінкульт попередив організаторів заходів про можливу відповідальність за наслідки проведення таких подій. 

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Також не виключається, що окремим виконавцям можуть відмовити у в’їзді на територію країни.

У відомстві зазначають, що це фактично робить організацію подібних концертів економічно та репутаційно ризикованою для промоутерів.

Рішення розглядається як частина ширшої стратегії Молдови із захисту національної безпеки та зменшення впливу російського інформаційного та культурного простору.

У ЦПД наголошують, що російська індустрія розваг, навіть у “аполітичному” форматі, тривалий час використовується як інструмент м’якої сили для просування впливу Кремля в інших країнах.

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