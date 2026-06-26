ЄС продовжить роботу над відкриттям переговорних кластерів для України під час головування Ірландії

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Євросоюз планує продовжити роботу над відкриттям наступних п’яти переговорних кластерів щодо вступу України під час головування Ірландії, яке розпочнеться 1 липня.

Про це Суспільному повідомив один із дипломатів ЄС.

За його словами, під час засідання робочої групи з питань розширення 26 червня знову не вдалося затвердити результати скринінгу українського законодавства. Раніше цей процес уже блокувався окремими державами-членами, зокрема Угорщиною.

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Наступне засідання робочої групи заплановане на 3 липня. Порядок денний наразі не оприлюднений.

Дипломат не уточнив, які саме країни виступили проти затвердження результатів скринінгу на останньому засіданні.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини заявляв, що прискорений вступ України до ЄС є «нечесним» щодо країн Західних Балкан і що низка держав не підтримує відкриття нових переговорних кластерів.

Водночас у Єврокомісії зазначають, що процес розширення відбувається «на основі заслуг», і серед країн Західних Балкан найбільший прогрес демонструють Чорногорія та Албанія, тоді як Сербія відстає через повільні реформи.

Окремі дипломати ЄС також відзначають, що активізація політики розширення значною мірою пов’язана з повномасштабною війною Росії проти України, яка повернула це питання до порядку денного Євросоюзу.

Водночас, за їхніми словами, деякі держави-члени зберігають застереження щодо відкриття окремих переговорних кластерів для України, зокрема у сфері зовнішньої політики та безпеки.