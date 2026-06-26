Євросоюз планує продовжити роботу над відкриттям наступних п’яти переговорних кластерів щодо вступу України під час головування Ірландії, яке розпочнеться 1 липня.
Про це Суспільному повідомив один із дипломатів ЄС.
За його словами, під час засідання робочої групи з питань розширення 26 червня знову не вдалося затвердити результати скринінгу українського законодавства. Раніше цей процес уже блокувався окремими державами-членами, зокрема Угорщиною.
Наступне засідання робочої групи заплановане на 3 липня. Порядок денний наразі не оприлюднений.
Дипломат не уточнив, які саме країни виступили проти затвердження результатів скринінгу на останньому засіданні.
Раніше прем’єр-міністр Угорщини заявляв, що прискорений вступ України до ЄС є «нечесним» щодо країн Західних Балкан і що низка держав не підтримує відкриття нових переговорних кластерів.
Водночас у Єврокомісії зазначають, що процес розширення відбувається «на основі заслуг», і серед країн Західних Балкан найбільший прогрес демонструють Чорногорія та Албанія, тоді як Сербія відстає через повільні реформи.
Окремі дипломати ЄС також відзначають, що активізація політики розширення значною мірою пов’язана з повномасштабною війною Росії проти України, яка повернула це питання до порядку денного Євросоюзу.
Водночас, за їхніми словами, деякі держави-члени зберігають застереження щодо відкриття окремих переговорних кластерів для України, зокрема у сфері зовнішньої політики та безпеки.
- Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила сподівання, що до до літніх канікул ЄС встигне відкрити решту п'ять переговорних кластерів з Україною на додаток до першого, який відкрили 15 червня.