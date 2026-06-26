Естонія виділяє додаткові 125 тисяч євро для Фонду підтримки енергетики України

Ззагальний обсяг фінансової підтримки фонду з боку країни зріс до 2,75 мільйона євро.

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Міністерство закордонних справ Естонії оголосило про надання додаткових 125 000 євро до Фонду підтримки енергетики України.

З урахуванням цього внеску загальний обсяг фінансової підтримки фонду з боку країни зріс до 2,75 мільйона євро, ідеться в дописі МЗС на платформі Х.

У відомстві наголосили, що на тлі збільшення російських ударів по українській критичній інфраструктурі, першочерговим завданням для партнерів є посилення захисту енергетичних об'єктів та підвищення стійкості всієї системи енергопостачання.

Загальна вартість наданої допомоги, що включає прямі грошові донати, генератори, трансформатори та інше необхідне обладнання, а також технічну підтримку, вже перевищила 3 мільйони євро.