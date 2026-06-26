Естонія виділяє додаткові 125 тисяч євро для Фонду підтримки енергетики України

Міністерство закордонних справ Естонії оголосило про надання додаткових 125 000 євро до Фонду підтримки енергетики України.
З урахуванням цього внеску загальний обсяг фінансової підтримки фонду з боку країни зріс до 2,75 мільйона євро, ідеться в дописі МЗС на платформі Х.
У відомстві наголосили, що на тлі збільшення російських ударів по українській критичній інфраструктурі, першочерговим завданням для партнерів є посилення захисту енергетичних об'єктів та підвищення стійкості всієї системи енергопостачання.
Загальна вартість наданої допомоги, що включає прямі грошові донати, генератори, трансформатори та інше необхідне обладнання, а також технічну підтримку, вже перевищила 3 мільйони євро.
- Україна отримала 375 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури за підсумками енергетичного “Рамштайну” у польському Ґданську.
- Також у межах конференції з відновлення наша держава уклала ще майже три десятки угод із партнерами на загальну суму понад мільярд євро.