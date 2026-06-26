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Естонія виділяє додаткові 125 тисяч євро для Фонду підтримки енергетики України

Ззагальний обсяг фінансової підтримки фонду з боку країни зріс до 2,75 мільйона євро.

Естонія виділяє додаткові 125 тисяч євро для Фонду підтримки енергетики України
прапор Естонії

Міністерство закордонних справ Естонії оголосило про надання додаткових 125 000 євро до Фонду підтримки енергетики України. 

З урахуванням цього внеску загальний обсяг фінансової підтримки фонду з боку країни зріс до 2,75 мільйона євро, ідеться в дописі МЗС на платформі Х.

У відомстві наголосили, що на тлі збільшення російських ударів по українській критичній інфраструктурі, першочерговим завданням для партнерів є посилення захисту енергетичних об'єктів та підвищення стійкості всієї системи енергопостачання.

Загальна вартість наданої допомоги, що включає прямі грошові донати, генератори, трансформатори та інше необхідне обладнання, а також технічну підтримку, вже перевищила 3 мільйони євро. 

  • Україна отримала 375 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури за підсумками енергетичного “Рамштайну” у польському Ґданську.
  • Також у межах конференції з відновлення наша держава уклала ще майже три десятки угод із партнерами на загальну суму понад мільярд євро.
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