Сирський: Говорити про перелом у війні поки що зарано

На думку головкома, перелом у війні можливий лише після виснаження Росії.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що говорити про переломний момент у війні поки зарано.

Про це він заявив в інтерв'ю британському виданню The Times.

За словами Сирського, Україна розраховує, що Росія зрештою виснажить свої ресурси.

"Я не можу прямо сказати, що війна наближається до переломного моменту. Ми сподіваємося, що настане момент, коли ворог мобілізує всі свої сили, ресурси та можливості, після чого настане виснаження, а тоді може відбутися перелом", – сказав він.