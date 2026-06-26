Україна і ЄБРР прискорять реалізацію критичних проєктів в енергетиці і підтримку бізнесу

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Україна і Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) домовилися активізувати роботу за кількома стратегічними напрямами.

Про це за підсумками зустрічі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Головну увагу співпраці спрямували на відновлення енергетичного сектору після російських атак і розширення кредитування для підприємців.

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Зокрема, партнери забезпечать фінансові інструменти для закупівлі додаткових обсягів газу. Це дозволить компенсувати втрати власного видобутку, які виникли через російські удари.

ЄБРР реалізує запуск механізму RAMP UP – ініціатива потрібна для залучення приватних інвестицій у будівництво нових електростанцій в Україні. Інвесторам нададуть необхідні фінансові гарантії. Узгодження гарантійної структури планують завершити вже в середині липня, а перші конкурси для бізнесу стартують до кінця року, повідомила Свириденко.

Також сторони розширять програми фінансування українських компаній середнього розміру. Мова йде про підприємства, які вже переросли програми підтримки малого бізнесу, але досі відчувають брак доступу до великих кредитів. Нові гарантійні інструменти допоможуть їм інвестувати в масштабування виробництва.

Крім того, Україна спільно з міжнародними партнерами працює над залученням додаткових коштів для проведення критично важливих робіт на ЧАЕС, необхідність у яких виникла після російської атаки на новий безпечний конфайнмент.