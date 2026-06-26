Власюк: нафтові санкції США проти "Роснефти" та "Лукойлу" знову діють

Нафтові санкції США проти російських компаній "Роснефть" та "Лукойл" знову набули чинності після тимчасових винятків, які Вашингтон запроваджував через ситуацію навколо Ормузької протоки.
Про це повідомив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, пише LB.ua.
"Нафтові санкції США проти "Роснефти" та "Лукойлу" в силі", – зазначив Власюк.
Після завершення дії тимчасових винятків, обмеження щодо російського нафтового сектору знову застосовуються у повному обсязі.
- Навесні цього року США тимчасово послабили санкційний тиск і запровадили винятки для деяких партій російської нафти, що вже перебували в морі.
- Це було зроблено для стабілізації світового ринку на тлі різкого стрибка цін на енергоносії через масштабне загострення конфлікту на Близькому Сході та блокування стратегічної Ормузької протоки.
- Оскільки цими вихідними за посередництва США було досягнуто мирної угоди з Іраном і морський транзит нафти через протоку відновлюється, Трамп зазначив, що загроза дефіциту палива знижується. Це дає Вашингтону можливість повернутися до питання обмеження нафтових доходів Кремля.
- Під час спілкування з журналістами на полях саміту лідерів G7 в Евіані лідер США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати "незабаром будуть у змозі" повернути обмеження проти експорту російської нафти.