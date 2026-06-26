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Власюк: нафтові санкції США проти "Роснефти" та "Лукойлу" знову діють

Раніше Вашингтон послабив санкції проти російських нафтових компаній через ситуацію в Ормузькій протоці.

Власюк: нафтові санкції США проти "Роснефти" та "Лукойлу" знову діють
Фото: rada.gov.ua

Нафтові санкції США проти російських компаній "Роснефть" та "Лукойл" знову набули чинності після тимчасових винятків, які Вашингтон запроваджував через ситуацію навколо Ормузької протоки.

Про це повідомив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, пише LB.ua.

"Нафтові санкції США проти "Роснефти" та "Лукойлу" в силі", – зазначив Власюк.

Після завершення дії тимчасових винятків, обмеження щодо російського нафтового сектору знову застосовуються у повному обсязі.

  • Навесні цього року США тимчасово послабили санкційний тиск і запровадили винятки для деяких партій російської нафти, що вже перебували в морі. 
  • Це було зроблено для стабілізації світового ринку на тлі різкого стрибка цін на енергоносії через масштабне загострення конфлікту на Близькому Сході та блокування стратегічної Ормузької протоки.
  • Оскільки цими вихідними за посередництва США було досягнуто мирної угоди з Іраном і морський транзит нафти через протоку відновлюється, Трамп зазначив, що загроза дефіциту палива знижується. Це дає Вашингтону можливість повернутися до питання обмеження нафтових доходів Кремля.
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