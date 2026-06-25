Кулеба: Стали відомі учасники конкурсу на концесію терміналу в порту «Чорноморськ»

Окрім портів, такі проєкти готують у транспортній галузі, дорожній інфраструктурі, водному господарстві та муніципальній сфері.

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До конкурсу щодо контейнерного терміналу в порту «Чорноморськ» долучилися одні з найбільших портових операторів світу.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

До етапу конкурентного діалогу в межах конкурсу державна комісія допустила таких учасників:

APM Terminals;

Yilport;

консорціум (об'єднання) Mariner–TAS;

консорціум Abu Dhabi Ports та SKF Holdings UK.

Кулеба зазначив, що повноцінне відновлення України неможливе без залучення приватного капіталу. Через це держава наразі формує системний портфель проєктів публічно-приватного партнерства. Окрім портів, такі проєкти готують у транспортній галузі, дорожній інфраструктурі, водному господарстві та муніципальній сфері.

За словами віцепрем'єра, концесія контейнерного терміналу у Чорноморську дозволить створити тисячу робочих місць і забезпечить понад 1 мільярд доларів надходжень до бюджету. Крім того, проєкт запустить нову модель фінансування інфраструктури, яка ефективно працює навіть в умовах війни.