Кулеба: Стали відомі учасники конкурсу на концесію терміналу в порту «Чорноморськ»

До конкурсу щодо контейнерного терміналу в порту «Чорноморськ» долучилися одні з найбільших портових операторів світу.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.
До етапу конкурентного діалогу в межах конкурсу державна комісія допустила таких учасників:
- APM Terminals;
- Yilport;
- консорціум (об'єднання) Mariner–TAS;
- консорціум Abu Dhabi Ports та SKF Holdings UK.
Кулеба зазначив, що повноцінне відновлення України неможливе без залучення приватного капіталу. Через це держава наразі формує системний портфель проєктів публічно-приватного партнерства. Окрім портів, такі проєкти готують у транспортній галузі, дорожній інфраструктурі, водному господарстві та муніципальній сфері.
За словами віцепрем'єра, концесія контейнерного терміналу у Чорноморську дозволить створити тисячу робочих місць і забезпечить понад 1 мільярд доларів надходжень до бюджету. Крім того, проєкт запустить нову модель фінансування інфраструктури, яка ефективно працює навіть в умовах війни.
- Цьогоріч у січні у Брюсселі відбулася презентація проєкту державно-приватного партнерства у морському порту Чорноморськ. Захід для українських та європейських інвесторів організувала Європейська комісія.
- Заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум тоді пояснювала, що концесія не передбачає приватизації. За її словами, держава передає термінали приватному партнеру в управління на строк до 40 років за результатами відкритого конкурсу, водночас зберігаючи право власності на стратегічні активи та контроль за виконанням інвестиційних зобов’язань.