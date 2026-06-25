Свириденко: Створюють Фонд підтримки транспорту України

Серед його завдань - відновлення інфраструктури та прискорення інтеграції України до транспортної мережі ЄС.

Україна з партнерами фіналізували домовленості про створення Фонду підтримки транспорту України.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, одне з ключових завдань фонду — відновлення інфраструктури та прискорення інтеграції України до транспортної мережі ЄС.

«Спільну декларацію про практичну підтримку та перші внески до Фонду на полях URC-2026 підписали Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство закордонних справ Литви, Міністерство клімату Естонії та Міністерство сільських справ та інфраструктури Швеції», - додала глава уряду.

Наразі партнери оголосили про перші внески: Литва, Швеція та Норвегія — близько 1 млн євро кожна, Естонія — 100 тис. євро. Кошти спрямують на роєкти, які визначить Україна, додала Свириденко.

«Фонд фінансуватиме ремонт і утримання транспортної інфраструктури, закупівлю спеціалізованої техніки та обладнання, розвиток автомобільної, залізничної, портової, аеропортової та прикордонної інфраструктури, а також посилення експортних маршрутів. Україна визначатиме пріоритети та координуватиме реалізацію проєктів, а адміністрування Фонду здійснюватиме литовська Central Project Management Agency (CPVA), яка відповідатиме за проведення закупівель, реалізацію проєктів і забезпечення прозорого використання коштів», - уточнила прем’єр-міністерка.