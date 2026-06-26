Засідання Ради директорів МВФ щодо наступного траншу для України в розмірі $690 млн очікується до середини липня

Представники МВФ та уряду України під час нещодавньої зустрічі узгодили наступні етапи співпраці.

Засідання Ради директорів МВФ, яке має затвердити наступний транш для України в розмірі 690 млн доларів, очікується вже до середини липня, повідомила глава уряду Юлія Свириденко.

Сторони обговорили з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацом результати першого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).

Під час зустрічі також узгодили наступні етапи співпраці. Спільне завдання — використати збережену макрофінансову стабільність у країні як основу для залучення приватних інвестицій, розвитку бізнесу та масштабної відбудови України.

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З Деном Кацом окремо обговорили підготовку до наступних переглядів програми та реалізацію структурних реформ, які зміцнюють фінансову стійкість держави й створюють умови для подальшого економічного зростання.

Нагадаємо, що EFF — це довгострокова програма МВФ для України, яка має підтримати макрофінансову стабільність під час війни, бюджет, фінансову систему та реформи. Першу воєнну EFF-програму затвердили у березні 2023 року на 48 місяців і близько $15,6 млрд у межах ширшого пакета підтримки на $115 млрд.

У лютому 2026 року МВФ схвалив для України нову чотирирічну EFF-програму на $8,1 млрд із першим траншем близько $1,5 млрд.

Таким чином станом на зараз сторони домовилися про перший перегляд програми, що має відкрити ще близько $690 млн.

Основні умови — бюджетна дисципліна, мобілізація доходів, незалежність НБУ, стабільність банків, реформи митниці, БЕБ, енергетики та держфінансів.