Шмигаль: За кошти ЄБРР профінансують реконструкцію трьох великих підстанцій і збудують нову на заході України

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Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо і глава Міненерго Денис Шмигаль на полях URC2026.

ЄБРР виділить 90 млн євро для посилення захисту енергосистеми та формування резервів обладнання в Україні.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Відповідну угоду підписали 25 червня під час зустрічі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо на полях URC2026. Кошти отримає Укренерго. За них будуть відновлювати мережеву інфраструктуру, будувати захисні споруди і закуповувати критично важливе обладнання.

«ЄБРР є одним із ключових донорів у реалізації проєктів із захисту об’єктів системи передачі електроенергії. Від початку повномасштабного вторгнення РФ партнери вже спрямували на ці цілі та для формування резервів НЕК «Укренерго» понад 582 млн євро», - повідомив Шмигаль.

У межах кредитної угоди також профінансують реконструкцію трьох великих підстанцій 330 кВ, а ще - будівництво нової підстанції на заході України.