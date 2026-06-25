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Шмигаль: За кошти ЄБРР профінансують реконструкцію трьох великих підстанцій і збудують нову на заході України

Кошти отримає Укренерго.

Шмигаль: За кошти ЄБРР профінансують реконструкцію трьох великих підстанцій і збудують нову на заході України
Президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо і глава Міненерго Денис Шмигаль на полях URC2026.
Фото: телеграм-канал Дениса Шмигаля

ЄБРР виділить 90 млн євро для посилення захисту енергосистеми та формування резервів обладнання в Україні. 

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Відповідну угоду підписали 25 червня під час зустрічі з президенткою ЄБРР Оділь Рено-Бассо на полях URC2026. Кошти отримає Укренерго. За них будуть відновлювати мережеву інфраструктуру, будувати захисні споруди і закуповувати критично важливе обладнання. 

«ЄБРР є одним із ключових донорів у реалізації проєктів із захисту об’єктів системи передачі електроенергії. Від початку повномасштабного вторгнення РФ партнери вже спрямували на ці цілі та для формування резервів НЕК «Укренерго» понад 582 млн євро», - повідомив Шмигаль.

У межах кредитної угоди також профінансують реконструкцію трьох великих підстанцій 330 кВ, а ще - будівництво нової підстанції на заході України.

  • У Ґданську триває Конференція з відновлення України і наша держава підпише майже три десятки угод із партнерами на загальну суму понад мільярд євро, повідомляв глава Міненерго.
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