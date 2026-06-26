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Google анонсував виділення гранта на $5 млн для підтримки системи Обрій

Це допоможе масштабувати систему та розширити її можливості для громадян, роботодавців і держави.

Google анонсував виділення гранта на $5 млн для підтримки системи Обрій
Фото: EPA/UPG

Компанія Google оголосила, що виділить $5 млн гранту на розвиток цифрової екосистеми ринку праці Обрій, яку розробляє Мінекономіки спільно із Мінцифри. 

Як розповіли у Мінекономіки, фінансування допоможе масштабувати систему та розширити її можливості для українців, роботодавців і держави.

Про партнерство оголосили 25 червня під час Ukraine Recovery Conference (URC 2026) у Гданську. 

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За словами міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева, вперше в історії Google підтримує створення цифрової інфраструктури ринку праці. 

«Завдяки цьому партнерству ми зможемо швидше поєднати шукачів роботи із можливостями навчання та працевлаштування, а бізнес – із необхідними йому та доступними фахівцями», – зазначив він. 

«Україна демонструє всьому світові, як за допомогою технологій та ШІ можна будувати стійку економіку навіть за найскладніших обставин. Цей грант – не просто фінансування платформи, це інвестиція у винятковий людський потенціал та винахідливість, які ми спостерігаємо тут щодня», – наголосила віцепрезидентка Google з питань взаємодії з органами влади та публічної політики в Європі Аннет Кробер-Ріль. 

Фінансування буде спрямоване на розвиток сервісів оцінювання навичок і кар’єрної навігації, автоматичного підбору вакансій та програм навчання, цифрового профілю користувача, електронного працевлаштування та прогнозування потреб ринку праці.

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