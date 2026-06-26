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​МЗС Естонії: Європа має посилити тиск на Путіна на тлі далекобійних ударів України

Посилення європейської підтримки може створити імпульс, коли Путін буде готовий до переговорів, вважає Цахкна.

​МЗС Естонії: Європа має посилити тиск на Путіна на тлі далекобійних ударів України
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна
Фото: Facebook/Margus Tsahkna

Естонія закликала європейських союзників виявити більше «стратегічного терпіння» та посилити тиск на Росію, поки російський диктатор стикається з далекобійними атаками з боку України.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, передає Bloomberg.

Глава естонського МЗС зазначив, що, враховуючи масштаб втрат у живій силі російської армії, критична точка для Кремля «стає дедалі ближчою».

Свою заяву Цахкна зробив на полях Конференції з відновлення України (URC) у польському Гданську. Він наголосив, що саме зараз час проявити стратегічне терпіння, сильніше тиснути на Росію і бути готовими до будь-якої її реакції, адже поточний момент може стати початком кінця війни. 

Міністр зауважив, що бачить у Європі набагато більше єдності, ніж очікував раніше, попри спроби Росії посіяти розкол та зменшити роль ЄС як союзника України, перетворивши його лише на посередника. За його словами, Європа та Україна перебувають на одному боці. Цахкна додав, що посилення європейської підтримки може створити імпульс, коли Путін буде готовий до переговорів, хоча наразі цей момент іще не настав.

Додатковим інструментом тиску стане новий пакет санкцій Євросоюзу, який ухвалять найближчим часом. Обмеження мають ще більше урізати російські прибутки від нафти й газу, а також вдарити по «тіньовому флоту» РФ. Очільник естонського МЗС підсумував, що санкції дійсно працюють, і хоча залученість США до цього процесу залишається важливою, саме Європа повинна брати на себе більше лідерства — і наразі вона це робить.

  • Рада Євросоюзу 25 червня продовжила обмежувальні заходи проти Росії ще на 12 місяців — до 31 липня 2027 року. 
  • На черзі - новий пакет санкцій, який ще у процесі погодження.
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