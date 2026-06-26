На Дніпропетровщині через російські обстріли двоє людей загинули, ще 13 поранені

Ворог майже 40 разів атакував два райони області безпілотниками та артилерією.

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Унаслідок російського терору у Дніпропетровській області двоє людей загинули, ще 13 дістали поранень. Окупанти майже 40 разів атакували два райони області безпілотниками та артилерією.

Про це повідомляє очільник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська й Мирівська громади. Пошкоджені адмінбудівля, приватні оселі, автівки. Загинули двоє людей. Ще 13 дістали поранень.

У Синельниківському районі противник завдав удару по Миколаївській та Богинівській громадах. Понівечене агропідприємство і автомобіль.