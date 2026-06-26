Сили оборони уразили командний пункт армії РФ в окупованій Макіївці

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Сили безпілотних систем ЗСУ завдали авіаційного удару по командному пункту 41-ї загальновійськової армії збройних сил РФ, який був розміщений в одній із будівель колишньої шахти імені Леніна у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області.

Про це повідомляє 413-й полк "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ.

За даними військових, удар по об’єкту здійснили Повітряні сили ЗСУ. Підрозділи аеророзвідки полку "Рейд" забезпечували цілевказання та здійснили фіксацію ураження ворожого командного пункту.

Зазначається, що підрозділи 41-ї армії РФ, які дислокувалися на цьому напрямку, брали участь у бойових діях на Покровському напрямку та зазнавали значних втрат у ході наступальних дій.